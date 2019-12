Solo con votos online la consulta ciudadana sobrepasó el millón de votantes: En redes sociales usuarios denuncian largas filas y dificultades en voto presencial en algunas comunas

El presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, Germán Codina se mostró satisfecho por la respuesta que han tenido los chilenos a la Consulta Ciudadana, que ya ha superado el millón de votos.

"En lo digital ya superamos al millón, eso representa el 47% de las comunas que están inscritas y participando de este proceso", indicó. En tanto el 53% restante, es con papeleta física, de manera presencial, y se llevará a cabo hasta las 18.00 horas en las municipalidades que lo hayan implementado.

Codina agradeció la disposición de los alcaldes de las comunas que están participando, indicando que se había visto una "masiva participación" de la ciudadanía. Según expresó, en algunos lugares fue tanta la demanda, que se generaron problemas con el sistema de soporte, sin embargo éstos ya fueron solucionados.

Sobre de las comunas que no incluyeron la primera papeleta, la cual preguntaba a la ciudadanía si era necesaria nueva Constitución y el mecanismo para lograrla, el alcalde expresó que iban a organizar esa información de otra forma.

“Hay comunas que sacaron preguntas, pero también hay comunas que las alteraron, lo vamos a tabular de una manera diferente”, indicó.

Sin embargo subrayó que lo mas importante "es que la agenda social (la segunda papeleta), donde esta el tema de las pensiones, la educación, la delincuencia, los sueldos, está en todas las comunas que están participando, por lo tanto a nosotros eso interesa mucho, porque la crisis que esta en nuestro país no tiene solo que ver con las preguntas constitucionales”, cerró.

Por otro lado, en la comuna de San Bernardo usuarios de Twitter denunciaron que en promedio la votación estaba llevando más de dos horas. Primero haciendo una fila para registrarse y luego otra diferente para votar.

Retrasos para poder votar, "caídas de sistema", mínima cantidad de computadores, falta de información, procedimientos no informados, total negligencia de la Municipalidad de San Bernardo o interés dirigido para que la ciudadanía no ejerza su derecho a participar. — Alamiro Cerda (@AlamiroCerdaM) December 15, 2019

En San Bernardo hay que hacer filas enormes para inscribirse y luego poder votar al estar en el Servel esto no debería ser así Nora Cuevas dificultando el proceso para desmotivar???? Te cuento q esperaremos y votaremos igual 💪🏻💪🏻💪🏻#consultaciudadana2019 — Patipela (@novoa_leyla) December 15, 2019

En San Bernardo mucha gente votando y el municipio los obliga a inscribirse en un registro previo y luego pasar a una sala donde pueden votar con su Rut y una clave q les entregan. La derecha siempre torpedeando los procesos de participación. Pero somos más #consultaciudadana2019 — Felipe Parada (@FelipeParadaM) December 15, 2019

En Arica, también comentaron que había largas colas y más de una hora de espera. Algunos dijeron que "no se debía a mala organización si no que a la gran participación que no se esperaba.

Hasta que horA se puede votar ahí?

Yo fui al Pablo Neruda y estuve 2horas esperando, pésima organización.

Mi familia iba a ir, perdí después que la conté, se desanimaron. — Darío Platero Rivera (@AhUeOnAdO) December 15, 2019

Pésima organización en las votaciones presenciales en Arica.

Esperé 2 horas pa votar

El problema era que en el local de votación habían 5 mesas, y en cada mesa hay un solo cuaderno para registrar los nombre (a mano), firmar y dejar la huella del dedo.

5 cuadernos@Gerardo_Arica — Darío Platero Rivera (@AhUeOnAdO) December 15, 2019

Más personas también mostraron la cantidad de gente que está votando en la consulta ciudadana en distintas comunas.

A pesar de la precariedad y confusión de la información y del proceso mismo, la masividad de la participación es una fe en la democracia que no hay que desestimar #Castro #consultaciudadana2019 #NuevaConstitucionParaChile #AsambleaConstituyente pic.twitter.com/4R5hR2dWMx — #QueChileDecida (@cdelgadoa) December 15, 2019