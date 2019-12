"No está dentro del manual del uso de la fuerza": Carabineros niega uso de soda cáustica en carros lanzaaguas

Luego del estudio publicado por el Movimiento Salud en Resistencia , en el que se reveló detalles del contenido del agua del "guanaco", donde se asegura que el agua está mezclada con soda cáustica, Carabineros desmintió la información afirmando que "no tenemos antecedentes al respecto".

"Si nosotros utilizáramos un elemento de esta naturaleza a nivel nacional tendríamos cientos y cientos de personas lesionadas", dijo el general de Logística en un punto de prensa esta tarde.

"Dentro los protocolos de Carabineros de Chile no está el uso de la soda cáustica, no está dentro del manual del uso de la fuerza, no está dentro de los niveles de actuación", agregó el uniformado.

Descartando la presencia de este material y afirmando de paso que "no tenemos antecedentes al respecto, ni estudios al respecto".

"Carabineros de Chile utiliza estos elementos debidamente certificados a nivel internacional para el control de muchedumbres", aclaró el general.