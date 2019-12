¿Recomponer la imagen país? Ministro de Economía inició gira por EEUU y Canadá

Luego de la crisis social, a muchos les preocupa la imagen país. Y es que las manifestaciones, los informes que confirman las violaciones a los DDHH, sumado al criticado rol del país en la reciente COP25, preocupan debido a sus implicancias internacionales.

Relacionado a eso o no, el ministro de Economía, Fomento y Turismo, Lucas Palacios, inició la mañana de este martes, una visita de tres días a Canadá y Estados Unidos para reunirse con altas autoridades de gobierno, además de inversionistas que mantienen operaciones en Chile.

Al respecto, en entrevista con Radio Duna, el secretario de Estado detalló que uno de los objetivos del viaje de trabajo a ambos países, es dar a conocer la urgencia con la que el Gobierno está llevando adelante diversas medidas para abordar la situación que ha vivido el país en las últimas semanas.

En ese sentido, indicó que la visita servirá para explicar “el camino que hemos trazado para que retorne la paz, que retorne el ritmo de la economía, para poder dar tranquilidad respecto de las inversiones que tienen estos dos países en Chile, que son muy importantes para nuestro país, generan mucho empleo. Es una agenda muy nutrida y yo creo que es muy positiva para el país”. Asimismo, el titular de Economía dijo que detallará la "agenda social" que impulsa el Ejecutivo.

Otras de las temáticas que abarcará la visita es la Nueva Constitución. Palacios adelantó que “vamos a explicar el proceso, lo que se está haciendo parar abordar en forma responsable esa materia de tal manera que sea una carta de navegación que nos va a llevar durante las próximas décadas al desarrollo, a un país más integral. Son los elementos que ha definido el Presidente como estratégicos de tal manera de poder salir bien de esta situación y salir fortalecidos como país”.

La primera escala de la visita es Toronto, Canadá, el tercer país con mayor inversión extranjera en Chile con US$30.942 millones en áreas como minería, industria química, energía, autopistas y sanitarias. Allí, el ministro Palacios ha sostenido este martes diversas reuniones con altos ejecutivos de la industria financiera y minera con presencia en nuestro país, entre ellas, Barrick Gold, Teck, Yamana, Gold Corp, Lundin y la petroquímica Methanex.

Cita en la Casa Blanca

La noche de este martes, Palacios se trasladará a Washington y el miércoles 18 de diciembre, en la capital estadounidense, será recibido en la Casa Blanca por el principal asesor económico de Donald Trump. Se trata de Larry Kudlow, director del National Economic Council, quien, entre otros, está a cargo de las tratativas entre Estados Unidos y China por la guerra comercial entre ambas potencias, destacan desde el Gobierno.

Palacios subrayó que el foco de la cita es reafirmar el respeto de Chile a los tratados internacionales. Además, el secretario de Estado expondrá ante la Cámara de Comercio de ese país y el jueves 19 de diciembre, en Nueva York, participará en un desayuno de trabajo organizado por Americas Society/Council of The Americas al que asistirán representantes del sistema financiero como BBVA New York, Bloomberg, Citigroup, Deutsche Bank Securities, Goldman Sachs, HSBC Secutirities, JP Morgan Chase & Co., Mastercard, MetLife Inc., Moodys Investors Service y The Estée Lauder Companies, entre otras.