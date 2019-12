Camilo Moya y Nicolás Guerra "no se van" y serán parte de la diezmada U versión 2020

Universidad de Chile vive momentos de incertidumbre y sensibilidades muy fuertes. Luego de la traumática temporada 2019, que los tuvo con posibilidades reales de descenso, en el Centro Deportivo Azul se trabaja arduamente, aunque con mucha tensión.

Debido al bajo rendimiento mostrado por el plantel durante el presente año y el mal momento económico que vive la concesionaria Azul Azul, la U vivió un éxodo masivo de jugadores (9) de cara al 2020 y todavía no suma incorporaciones al nuevo equipo que comandará Hernán Caputto.

Ante ese escenario, el rumor de que los seleccionados chilenos sub 23, Camilo Moya y Nicolás Guerra, podrían ser declarados "transferibles" para hacer caja para refuerzos, generó un fuerte resquemor por parte de los hinchas en contra de la sociedad anónima. Pese a eso, y según confirmaron desde La Cisterna a El Gráfico Chile, "ellos no se irán de la U" porque no tienen la intención de dejarlos partir aún.

Junto a eso, desde la concesionaria indican que tampoco ha habido ofertas concretas por ninguno de ellos y que están bien considerados por parte del cuerpo técnico. Además, ambos tendrán la experiencia del Preolímpico de la categoría que se jugará en Colombia desde enero próximo y que entrega pasajes para los Tokio 2020.

A los canteranos Guerra y Moya, la U también sumará a su plantel profesional al arquero Cristóbal Campos, como segunda opción para Fernando De Paul, y a una de las figuras mundialistas de la Rojita Sub 17, Luis Rojas.