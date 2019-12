"Alguien miente, o es Carabineros o es el informe": las sospechas de Mañalich tras discrepancias por presencia de soda cáustica en líquido del lanzaguas

"En el Informe recibido en el MINSAL sobre líquido usado por lanzaguas, no hay presencia de soda caustica". De esa manera el ministro de Salud, Jaime Mañalich, se refería el lunes a las discrepancias entre resultado del informe solicitado por el Movimiento Salud en Resistencia y las declaraciones de Carabineros, respecto de la presencia de la sustancia tóxica en el gua usada para disolver las manifestaciones.

Esta mañana en tanto, el titular de Salud dijo en el programa "Quién lo diría" de radio Infinita que tras estas inconsistencias entre ambas versiones "alguien miente".

"El alguien miente es carabineros o el informe y yo creo que es un tema que hay que investigar con mucha seriedad", dijo la autoridad.

"No es soda cáustica"

"El contenido fundamental irritante de este líquido es lo que está en el ají, en lo picante, es lo irritante que es una sustancia que se llama capsisina", detalló Mañalich citando la información entregada por Carabineros.

Sin embargo, cuando la periodista a cargo del programa le pregunta si no es soda cáustica, el secretario de Estado señala que "en el informe que me entregó carabineros no hay ningún contenido de soda cáustica".

Respecto de las diferentes versiones, Mañalich sostuvo que tiene sus sospechas de porqué pudo haber pasado.

"Primero, alguien , digamos, en una forma dolosa agregó soda cáustica a este contenido y arrojó líquido con soda cáustica, las lesiones que nosotros hemos visto en el mundo asistencial no dan cuenta de eso, o sea, no hay cien personas quemadas, soda cáustica quema. No tenemos ese reporte de lesiones. Bueno, supongamos alguien dolosamente le echó porque quería hacer daño, Carabineros tendrá que investigar, la fiscalía tendrá que investigar", detalló.

"La segunda opción, alguien manipuló la muestra, o sea, una ves que se obtuvo, si es que se obtuvo una muestra de este carro lanza aguas le agregó soda cáustica y tercera posibilidad alguien miente", insistió.

Finalmente la autoridad confirmó el Presidente Piñera solicitó el domingo un informe independiente para analizar si efectivamente se están añadiendo elementos químicos no permitidos en los líquidos lanzados por el carro lanzaguas.