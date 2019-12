El 14 de noviembre la Corte de Apelaciones de Concepción ordenó a Carabineros suspender el uso de balines de goma y restringir la utilización de bombas lacrimógenas en las marchas pacíficas.

Esto a raíz de que el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Alejandro Navarro, y dos abogados, presentaran un recurso de amparo preventivo a favor de 186 personas para terminar el uso de armas no letales.

De esta forma, se filtró un audio que corresponde a un registro del viernes 13 de diciembre- de acuerdo a lo que indica radio Biobío, cuando un oficial de FFEE informa a la Central de Comunicaciones (Cenco) que se retirarían del lugar (centro de Concepción) ya que no podían controlar a los encapuchados.

"Hay unos dos mil encapuchados, gran agresividad (…) tienen lanzas con puntas para reventar los neumáticos, están con elementos contundentes, tenían botellas con molotov, tuve que replegarme con el personal, no hay nada más que hacer, no puedo ocupar gas, no tengo LG, agua sin mezcla, nos retiramos", precisa el audio.