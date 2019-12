No debe haber sido nada de fácil el día de ayer para la diputada de RN Camila Flores, esto porque se dio a conocer una carta con una serie de acusaciones de un ex conductor que trabajó con la parlamentaria y que aseguró que fue humillado.

Así Flores, mediante un video, desmintió las declaraciones del mayor (R) Víctor Valdés. "Quiero desmentir categóricamente lo que se señalaba que a la fecha he contado con 14 conductores, lo cual es absolutamente falso, tengo el certificado de la Cámara de Diputados, que señala que he contado con cinco conductores".

"Viví una situación muy incómoda, debo reconocer sentí miedo, sentí miedo porque una persona que estuvo dos días a prueba para el trabajo de conductor, un ex suboficial mayor de carabineros, que lo entrevisté muy brevemente, porque defiendo como defiendo a la institución, y queriendo como quiero a esa Institución, nunca pensé que me iba a tocar vivir algo así", dijo la parlamentaria.

Los hechos

"Esta persona de manera violenta reaccionó cuando me encontraba en terreno con la persona encargada de seguridad, reaccionó de manera violenta porque le pedí que reduzca la velocidad, porque estaba manejando a 180 km por hora, me dijo que eso no me correspondía, que esas órdenes yo no se las tenía que dar, yo llego hasta acá me dijo, no trabajo más con usted", relató Flores.

Agregó que como parte de trabajo también le pidió que transportara sus cosas, entre "las que por supuesto van elementos como mi cartera y eso le molestó (…) comenzó a insultarme, a gritar, a golpear el volante del vehículo y sentí mucho miedo y no solamente yo, sino también el asesor que se encontraba en el auto conmigo. Cuando me dice que no trabaja más comigo, me dice que se bajará en el próximo pueblo y así lo hizo, me entrega las llaves y se fue".

"Yo no soy feminista, pero la violencia con la que algunas personas reaccionan respecto a mujeres es tremenda y la política no está exenta (…) basta de creer que las mujeres somos débiles, que no tenemos que dar instrucciones, basta del chantaje de algunas personas que lo único que quieren es enlodarme y perjudicarme, no voy a permitir que se siga enlodando mi imagen", sentenció Flores.

De esta forma anunció que junto a su abogado están estudiando las acciones legales a seguir contra Valdés.