Desbordes: "La UDI tiene un problema grande con Kast. Pero no me carguen a mí ese muerto"

Aunque insistió un par de veces que "prefería no armar polémicas", el diputado y presidente de RN, Mario Desbordes, si terminó armando una y de las grandes.

Entrevistado esta mañana en el programa "Hablemos en Off" de Radio Duna, el parlamentario se mostró muy molesto por las declaraciones que había hecho en la previa la presidenta de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe. Anoche, el partido gremialista decidió "congelar" su participación en Chile Vamos y acusó a sus socios de RN "de no respetar el acuerdo por la Paz", luego de que varios de sus parlamentarios -y también de Evopoli- decidieran apoyar las reformas que permitirán paridad de género, cupos de independientes y escaños reservados para pueblos originarios en la próxima Convención Constitucional.

"Es mentira que RN no haya cumplido el acuerdo como dice Jacqueline van Rysselberghe", arrancó Desbordes. "Eso no se lo puedo aceptar. Lo respetamos y pagamos los costos. Lo que pasa es que la UDI tiene un problema grande por la derecha, con (José Antonio) Kast. Pero no me carguen a mí ese muerto".

Desbordes también defendió su decisión de abstenerse en la votación que permitirá interpelar a los ministros Ignacio Briones, María José Zaldívar y Jaime Mañalich. "Yo soy partidario de las interpelaciones, creo que le hacen muy bien a la democracia. Lo que no le hace bien a la democracia es que se estén presentando acusaciones constitucionales cada mes y medio", cerró Desbordes.