Los viajes entre Santiago y Concepción, para la senadora y presidenta de la UDI Jacqueline Van Rysselberghe no han sido nada de fáciles. El lunes se dio a conocer que un grupo musical le "dedicó" una canción en pleno vuelo.

"No les creeré": grupo chileno le "dedica" canción en pleno avión a Jacqueline van Rysselberghe "Miren con quien nos encontramos en nuestro viaje de regreso a Santiago", indicaron los músicos.

Pero ayer, cuando regresaba a la capital del Biobío, denunció haber sido víctima de una agresión por parte de una mujer.

"Una mujer fuerte, grande, se puso a hablar y empezó a grabar, pero yo no me di mucha cuenta porque estaba haciendo otra cosa, pero cuando pasó a mi lado me pega un combo en el hombro, y eso lo vio la azafata del avión", dijo a Radio Cooperativa la parlamentaria.

"La mujer después empezó a vociferar, a gritar (…) esto no le puede pasar a nadie", manifestó.

Por el momento no se ha pronunciado sobre posible acciones legales en contra de la persona que la habría agredido.