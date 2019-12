Pepe Mujica irrumpe contra el feminismo: "Es bastante inútil"

Impopular para la mayoría y por primera vez. El ex presidente de Uruguay José Mujica, en entrevista con la semanario uruguayo ‘Voces’, manifestó que el feminismo “es bastante inútil” porque aunque “el machismo es un hecho y la agenda de derechos de la equiparación es inobjetable, la estridencia también termina jodiendo a la causa de la mujer, porque crea una antípoda quejosa y excita lo reaccionario de la propia sociedad”.

"La mujer tiene una responsabilidad con sus hijos que no es la del hombre. Trata de hacer cualquier cosa para darles de comer y protegerlos. La mujer siempre es una madre. Y nosotros andamos por el mundo siempre precisando una, porque, si no, no sabés ni dónde tenemos la camisa”, dijo.

Y no sólo eso, agregó que "me resisto a que el feminismo pueda sustituir a la lucha de clases, porque las clases sociales las veo también dentro del movimiento feminista".

Mujica dijo también que “las mujeres son menos pelotudas que los hombres”, pues “terminan las carreras”. En ese sentido precisó que “hay cada vez más profesionales mujeres” y “ese el mundo que viene” habrá “carreras como la del Poder Judicial” en la que, ha sostenido, habrá que “pedir cuotas masculinas”.