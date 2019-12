Fue condenada por políticos de todos los sectores: Boric recibe apoyo transversal tras funa

El diputado Gabriel Boric sufrió una violenta funa el viernes en el Parque Forestal en Santiago, en un hecho que fue rechazado por políticos de todos los sectores a través de redes sociales.

Al respecto, Camila Vallejo señaló que es "totalmente inaceptable y repudiable la agresión contra Gabriel Boric. Podremos tener diferencias políticas pero no dudo que ha sido un aporte en las distintas batallas por más justicia. Estas actitudes cobardes me parecen intolerables. Todo mi apoyo y solidaridad Gabriel!".

Totalmente inaceptable y repudiable la agresión contra @gabrielboric . podremos tener diferencias políticas pero no dudo q ha sido un aporte en las distintas batallas x más justicia. Estas actitudes cobardes me parecen intolerables. Todo mi apoyo y solidaridad Gabriel! — Camila Vallejo Dowling (@camila_vallejo) December 21, 2019

Por su parte, Carmen Hertz "condenó tajantemente agresiones a Gabriel Boric a quien defenderé siempre de ataques cobardes. Podemos tener diferencias políticas, pero tengo muy claro que pertenecemos al mismo sector progresista".

Condenó tajantemente agresiones @gabrielboric a quien defenderé siempre de ataques cobardes, podemos tener diferencias políticas, pero tengo muy claro que pertenecemos al mismo sector progresista — Carmen Hertz Diputada (@carmen_hertz) December 21, 2019

En tanto, Diego Schalper señaló que "más allá de las diferencias políticas, toda mi solidaridad para Gabriel Boric. Destaco su serenidad ante el ataque de la intolerancia. Toda la fuerza del mundo".

Más allá de las diferencias políticas, toda mi solidaridad para @gabrielboric. Destaco su serenidad ante el ataque de la intolerancia. Toda la fuerza del mundo. — Diego Schalper (@Diego_Schalper) December 20, 2019

"Hablé con Gabriel. Está tranquilo, pero frustrado. Le gritaron que era cómplice de Chadwick, que votó a favor 'anticapucha' y que estaba contra paridad de género. No sé cuál era el plan de quienes inventaron esas mentiras, pero ahora que ya saben el desenlace, deberían dejar de repetirlas", expresó Giorgio Jackson.

Hablé con Gabriel. Está tranquilo, pero frustrado. Le gritaron q era cómplice de Chadwick, q votó a favor "anticapucha" y q estaba contra paridad d género. No sé cuál era el plan d quienes inventaron esas mentiras, pero ahora q ya saben el desenlace, deberían dejar de repetirlas. — Giorgio Jackson (@GiorgioJackson) December 20, 2019

El diputado Gonzalo Winter envió por su parte "todo mi apoyo y cariño a Gabriel Boric. La violencia individualista, vanguardista y despolitizada con que lo atacan, es una vergüenza y un triunfo de este modelo. Hay que sacudirse el hedonismo y la mística de la traición y la derrota como excusa. A seguir avanzando".

Todo mi apoyo y cariño a @gabrielboric. La violencia individualista, vanguardista y despolitizada con que lo atacan, es una vergüenza y un triunfo de este modelo. Hay que sacudirse el hedonismo y la mística de la traición y la derrota como excusa. A seguir avanzando. — Gonzalo Winter (@gonzalowinter) December 21, 2019

El UDI Jaime Bellolio manifestó en tanto que "la funa, violencia, amenazas y odio no pueden ser parte de la política. Es imposible llevar adelante un proceso democrático en esas circunstancias, menos aún un plebiscito y una asamblea. La izquierda antidemocrática y fascista no quiere pacto social, no los dejemos triunfar".

La funa, violencia, amenazas y odio no pueden ser parte de la política. Es imposible llevar adelante un proceso democrático en esas circunstancias, menos aún un plebiscito y una asamblea. La izquierda antidemocrática y fascista no quiere pacto social, no los dejemos triunfar pic.twitter.com/w6QJm6fCLi — Jaime Bellolio Avaria (@jbellolio) December 21, 2019

Finalmente, José Antonio Kast afirmó que "en esto han convertido Chile y ellos son responsables. Aun así, lamento la funa, agresiones e insultos. Nadie merece ese trato. Ni Gabriel Boric".

En esto han convertido Chile y ellos son responsables. Aun asi, lamento la funa, agresiones e insultos. Nadie merece ese trato. Ni Gabriel Boric pic.twitter.com/WMnKErUJ84 — José Antonio Kast 🇨🇱 (@joseantoniokast) December 20, 2019

Boric: "No por amenazas, intimidaciones o agresiones yo voy a dejar de hacer mi pega" "Hemos hecho nuestro mejor esfuerzo, aunque hay cosas que podríamos haber hecho mejor aún", sostuvo el parlamentario sobre el actuar del Frente Amplio.