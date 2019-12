Francisca Mardones y el emotivo recuerdo de su fallecido padre: "Los jueces pensaban que lloraba por el récord, pero era por él"

La emoción de Francisca Mardones era evidente. La galardonada como Mejor de las Mejores entre los deportistas paralímpicos recordó a su padre, quien falleció en noviembre por una brusca baja de presión sólo tres horas antes de su debut en el Mundial de Dubái.

Cinco días después de la muerte de su progenitor, Mardones compitió lanzando la bala, la tercera disciplina en la cual estaba inscrita, luego de la jabalina y del martillo. En uno de sus intentos, la chilena logró 8.19 metros, nueva plusmarca mundial, por lo que rompió en llanto. "Los jueces pensaban que era por el récord, me daban agua para que siguiera compitiendo, pero la verdad es que era por mi papá. Yo sabía que con su energía me ayudó en ese lanzamiento", recordó tras recibir el premio que entrega el Círculo de Periodistas Deportivos.

Hoy me avisan de Chile la muerte repentina d mi papá, no pudo resistir una baja brusca de presión. Estoy en Dubai, en 3 horas debuto en el mundial de atletismo, en honor a él decidí quedarme hasta mi última competencia el día martes porque esa sería su voluntad. Descansa❤ pic.twitter.com/IL913GiZKo — FRANCISCA MARDONES (@Fran_Mardones) November 7, 2019

En conversación con El Gráfico Chile, Mardones reconoce que "mi padre fue el gran gestor para que entrara en el deporte. Él me animó desde chica a saber, conocer y leer. Me llevaba a la cancha a entrenar y, siendo un deportista amateur, él me dio el ejemplo. Con él le fui tomando amor al deporte".

Hoy, con 42 años, la también premiada como mejor atleta paralímpica de América en el mes de noviembre se plantea nuevas metas en su carrera, como los Juegos Paralímpicos del próximo año: "Hay que seguir entrenando. Mi objetivo es mejorar la marca, mientras vaya haciendo eso, puede venir un buen resultado en Tokio. No me quiero poner presiones encima por medallas, sólo mejorar día a día".

Proyecciones para el próximo año que hace en base a la buena temporada que tuvo, no sólo ella, sino todo el deporte paralímpico. "Hemos tenido un excelente 2019, hemos ido en ascenso y eso se ve en todos los buenos resultados que se obtuvieron. El movimiento sigue mejorando, sigue creciendo y tenemos una gran expectativa de lo que podamos hacer en Santiago 2023. Hay que sumar mucha gente para que se sumen al deporte adaptado y el día de mañana puedan ser deportistas paralímpicos", destaca, recordando también lo hecho en los recientes Juegos Parapanamericanos de Lima.

Y en tiempos de revoluciones sociales, la lanzadora de la bala también piensa que debe haber un cambio hacia el deporte paralímpico: "Claro que hay que cambiar. Ha mostrado su élite, su alto rendimiento y así la gente ha ido conociendo las disciplinas, los logros. Hace años se pensaba como una rehabilitación, pero eso quedó atrás, ahora se sabe que esto es alto rendimiento. Acá hay profesionalismo detrás de cada deportista y espero que esto siga adelante".

María Francisca Mardones fue premiada como la Mejor de las Mejores en el deporte paralimpico @ElGraficoChile pic.twitter.com/i6UFEZZVE2 — Nicolás Valenzuela (@nvalenzuelamora) December 20, 2019

Un sueño cumplido

Mardones ya había sido distinguida como mejor atleta y tenista paralímpica, pero ahora se quedó con el galardón máximo. "Cuando chica esperaba el diario en esta época, porque salían nombrados los mejores deportistas de cada disciplina. Yo los leía a todos, los conocía a todos y jamás pensé que estaría acá premiada como una", recuerda.

"Estuve acá con otros premios, pero ser la Mejor de las Mejores es un sueño cumplido, que ni en mis mejores sueños imaginé. Es un tremendo orgullo. Sólo me queda agradecer a quienes votaron y el apoyo de todo Chile", continúa la medallista de bronce en Río de Janeiro 2007 y Guadalajara 2011.

Finalmente, Mardones recalca el galardón como algo "tremendo, porque este premio lo dan muchas personas especializadas en deporte, entonces, recibir un reconocimiento de parte de ellos significa que no solamente vengo haciendo un buen trabajo, sino que también se materializa en resultados deportivos. No me queda más que seguir entrenando, agradeciendo de cierta manera estos reconocimientos, que significan que tengo una responsabilidad con el deporte chileno".