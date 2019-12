Marcela Sabat: "Seguiré en esta lucha porque soy feminista y de derecha"

La paridad de género, en la construcción de la Nueva Constitución, busca equilibrar la partición de mujeres y hombres. A través de un proyecto ingresado por parlamentarios de Renovación Nacional este punto, que había sido rechazado en un comienzo, pasó al Senado y se espera pueda avanzar en los próximos días.

Conversamos con Marcela Sabat, diputada de dicho partido y quien también impulsó la iniciativa. La parlamentaria señala ser una feminista de derecha, algo que, según ella misma afirma, no muchas veces se entiende a causa de la radicalización del feminismo con banderas de izquierda.

Las claves del feminismo de derecha

La diputada Sabat señaló que el feminismo no sólo es una lucha de la izquierda radical "como se ha querido hacer creer con luchas como la del aborto libre". Para la parlamentaria, hay deudas históricas con las mujeres que están siendo abordadas desde la derecha. "Yo llevo años luchando por una mayor presencia de las mujeres en el poder. La subrepresentación de las mujeres, considerando que somos más de la mitad de la población del país, es clave. En RN lo entendimos y por eso somos la bancada de mujeres más grande del Congreso"

Además de la presencia de mujeres en el poder, la diputada destaca la necesidad de trabajar en una mayor corresponsabilidad respecto a los niños. "Las mujeres tienen más dificultades para trabajar y no todas tienen la suerte de contar con una buena red de contención. Los niños también tienen padre y esto debe avanzar para una mayor igualdad".

Para Sabat esto no es una lucha contra los hombres. "No es contra los hombres, es con ellos", señaló. Al respecto, la parlamentaria explicó que "eso tiene que ver con incorporarse en la discusión, con empatizar con millones de mujeres que tienen una realidad distinta, y con entender que sus madres, hijas y hermanas viven momentos difíciles y complejos por el solo hecho de ser mujeres", agregó.

La diputada de RN añade que "esto requiere justicia social, porque debe comprometer a la sociedad entera y eso lógicamente involucra a los hombres. Yo hoy día en política veo a hombres comprometidos con la causa y lo celebro". "Quiero que ojalá esto siga ampliándose y que ojalá existan hombres que tomen la causa feminista no. por moda, sino que porque de verdad crean en que esto es necesario para tener más justicia en nuestra sociedad", concluyó.

Entrevista en profundidad

¿Qué fue lo más complejo al abordar la paridad de género en el congreso?

Lo más complejo fue re tramitar un proyecto que de alguna u otra forma en su idea estaba siendo rechazado. Lo que nosotros estábamos buscando era encausar una demanda muy justa, que el proceso constituyente sea paritario. Pero se nos dijo desde Chile Vamos, que el acuerdo del 15 de noviembre había que aprobarlo en su integridad sin accesorios.

¿Por qué desde la UDI no estuvieron de acuerdo?

Hoy día la UDI está peleando voto a voto un electorado muy duro con José Antonio Kast. Eso los llama a ser tan radicales. Hoy día la ciudadanía nos está pidiendo escuchar, nos está pidiendo conversar. Yo quiero igual felicitarlos por aprobar la primera parte del proyecto. De alguna u otra forma, con eso están diciendo que sí quieren mas mujeres en el proceso constituyente. Lo que no se entiende es que habiendo votado a favor de la primera parte del proyecto, habiendo votado a favor de que existan cuotas de pueblos originarios y una participación garantizada de independientes, después estén diciendo que eso significaba estar rompiendo el acuerdo.

Nosotros creemos que son diferencias legítimas y que deben respetarse. Para convivir en colectivo deben respetarse las diferencias, en democracia existe la libertad de acción. Llamamos a la UDI a respetar esa libertad.

¿Cómo se gestó esa foto donde salen todas las parlamentarias juntas?

La verdad esto fue sonoridad pura. La ciudadanía manifiesta siempre mucha felicidad cuando mostramos acuerdo, cuando mostramos un trabajo en conjunto. Y esta causa nos llamó a eso, nos llamó transversalmente entendiendo que hay un sector duro que no quiere que esto avance, y tuvimos que tramitarlo de manera muy compleja con muchos obstáculos, con mucha presión.

Y con muchos argumentos que no tenían asidero lógico en la discusión. Nos pasó que tuvimos que discutir y aprobar dos veces en la misma comisión de constitución la misma idea. Porque ellos decían que era inválido un espacio donde estábamos todos los sectores reunidos.

¿Conversaste con parlamentarias de oposición después de la votación?

Nosotras hemos llegado a puntos de acuerdo con diputadas de la oposición, y yo creo que hoy día es importante llegar a acuerdos sobre todo en la crisis en la que nos encontramos. Queremos seguir con este trámite porque hoy día estamos dando un primer paso, pero esto va a seguir en el Senado. Y eso también significa convocar voluntades.

Tenemos que entender este camino como una oportunidad para mejorar el mecanismo que presentamos el día de ayer. Queremos consensuar voluntades y queremos que sea una votación con mayoría. No queremos una votación que sea ajustada al quórum mínimo que nos exige la ley. Queremos que más sectores de incluyan en esta causa tan justa.

¿Crees que los senadores RN apoyen la paridad en el Senado?

Nosotros esperamos que RN en el Senado también sea la puerta de entrada para lograr esta paridad tan anhelada por las mujeres en el proceso constituyente. Yo quiero además recalcar que este proceso constituyente es único e histórico. Este mecanismo que nosotros estamos pidiendo con tanta fuerza es solamente para este proceso constituyente.

No es para el sistema electoral, no es para otras elecciones. Yo quiero recalcarlo porque se ha querido caricaturizar esta demanda. Y se ha querido también distorsionar lo que nosotros, con mucha fuerza y anhelo, hemos querido llevar a la realidad.

¿Cómo crees que será el perfil de un constituyente RN?

En Renovación Nacional coexiste la diversidad. Y eso nos hace ser hoy día el partido más grande, el más votado de Chile y el partido con más mujeres en el Congreso. Somos la bancada más grande de diputadas. Esto obedece a que tenemos un partido que entendió cómo se trabaja con una ley de cuotas, como se incentiva la participación de mujeres en política.

Cuando nosotros, o una parte importante de Renovación Nacional, está con esta bandera de lucha entendemos que hay otros que no la comparten. Y por eso creemos que ambas posturas, lo liberal y lo conservador, deben estar representados en este proceso constituyente. Estamos seguros que nuestros constituyentes van a ser el reflejo de un RN diverso con diferentes posturas donde conviven distintas voluntades.

Esperamos que siga siendo así en el marco del respeto y en el entendimiento de que tenemos un objetivo en común: salir de la crisis. Y luego, aumentar la aprobación del gobierno y el día de mañana seguir ganando elecciones.

¿Qué es lo que impulsan desde el espacio de Mujeres RN?

Nosotros desde Mujeres RN, donde yo soy vicepresidenta del partido, pero además estoy a cargo del estamento de mujeres de todo Chile, lo que impulsamos primero es la igualdad de derechos, de oportunidades y de dignidades. No solamente con la agenda que hemos presentado desde el gobierno, sino que también garantizando mayor participación de mujeres en política.

Yo creo que ahí está la llave para responder a demandas que se hacen sentir en la calle y que tienen que ver justamente con realidades de mujeres que han estado invisibilizadas por años.

La subrepresentación de mujeres en la Cámara de Diputados habla y conversa con esta desigualdad que vemos en todos los aspectos. Que vemos en trabajo, en el deporte, en la salud y que vemos en todos los espacios donde uno convive. También en la política.

¿Qué otros temas de la agenda mujer crees que están pendientes y que podrían abordarse junto a las otras bancadas?

Yo quiero empujar con mucha fuerza los derechos de la mujer trabajadora que tiene una maternidad que no puede compatibilizar. Yo quiero empujar con mucho ahínco los derechos que están invisibilizados de la maternidad. Me ha tocado personalmente escuchar distintos tipos de testimonios donde las mujeres se ven vulneradas en sus derechos y no solamente lo vimos hace unos años atrás, cuando veíamos que el fuero maternal no se cumplía para todas las mujeres.

Y el día de mañana poder aprobar un proyecto de sal cuna, que si bien tiene algunos cuestionamientos, creo que podemos avanzar derechamente porque es una demanda muy sentida de las madres chilenas que necesitan de este apoyo para poder trabajar. Estudiantes también.

La lactancia igual es importante. Hay madres que hoy día ven también vulnerado su derecho de lactancia y niños que ven vulnerado ese derecho también, porque no presentamos las condiciones mínimas de dignidad y de privacidad para que puedan ejercer esto, por ejemplo en el trabajo.

¿Qué significa para ti que el feminismo se ligue con el tema del aborto?

Esa carga tiene que ver con un feminismo radical. Que tiene un sesgo de izquierda que hoy día no convive con la lucha de igualdad de derechos y de dignidades para las mujeres. Yo soy feminista y soy de derecha. Un sector que quizás no responde mucho a ese concepto porque tiene esta carga de izquierda.

Yo voy a seguir en mi lucha, desde que entré a la política, para trabajar por un feminismo que se identifique por la lucha por la igualdad de derecho de las mujeres en Chile. Yo llevo muchísimos años trabajando en mejorar las condiciones de trabajo, de salud y en todos los aspectos de la vida de una mujer desde la derecha.

Hoy día lo hago orgullosa desde la derecha para garantizar la participación de más mujeres en un proceso constituyente, para garantizar la participación de más mujeres en política. Y voy a seguir honrando esa lucha desde el sector en que me encuentro. No creo que sea justo para las miles de mujeres que tienen las mismas banderas de lucha que yo, que se cargue con un sesgo que como todas las corrientes, tiene una postura más radical.

¿Cuáles crees que son las luchas pendientes desde el feminismo de derecha?

Son banderas históricas que tienen que ver, por ejemplo, con la corresponsabilidad. Hoy día estamos viendo como las Isapres y la salud tienen un valor mucho mayor para nosotras. Nosotras tenemos un costo más alto y además tenemos la carga de la maternidad injustamente, porque nosotras convivimos en familia.

Los niños tienen padre y la corresponsabilidad parental para nosotras es muy importante, la flexibilidad laboral también. Se debe encontrar una fórmula en que las madres puedan trabajar y puedan ejercer su maternidad de buena manera y no tener que vulnerar un derecho con el otro.

Hoy día la participación de las mujeres en distintos espacios, en distintos lugares donde se tomen desiciones también es importante. Yo creo que es la clave. Cuando tengamos a más mujeres en escaños de poder, cuando más mujeres estén en espacios de tomas de desiciones, vamos a poder realizar los cambios reales que Chile necesita.

¿Cuál crees que es el rol más importante de la mujer en la redacción de la nueva Constitución?

La importancia de que este proceso constituyente sea paritario está vinculado directamente con que el 51% de la población son mujeres. Hay muchos problemas invisibilizados por años a causa de la subrepresentación en cargos políticos. Esto nos lleva a que existan discriminaicones, vulneraciones en forma sistemática en todos ls puntos de la vida de una mujer.

Yo creo que la mujer es clave en este proceso para reconstruir la nueva Carta Magna que nos va a regir en los próximos años. Espero además que en 20 o 30 años más, este punto que ha sido tan cuestionado, no sea un punto que tengamos que discutir. Que la participación de las mujeres en toma de desiciones sea algo natural. Con ellas en posiciones de poder podemos generar los cambios y es eso lo que estamos buscando en este proceso constituyente.

¿Cuál es tu opinión respecto a "Las Tesis"?

Yo creo que "las Tesis" han logrado evidenciar lo que viven las mujeres en Chile y en el mundo. No por nada las tasas de violencia afectan mayoritariamente a mujeres y tienen relación con vulneración, desapariciones y más. Las mujeres han sido invisibilizadas por años y muchas veces no hay justicia de por medio.

Y en ese sentido solamente hay que celebrar, sin radicalizarlo. Yo si creo que en algunas circunstancias se extreman distintas comunicaciones. En general creo y tomo el fondo de "Las Tesis" y veo que las vulneraciones a las mujeres en Chile hoy día tienen un peso para la justicia, para el Estado, mayor. Eso creo que es lo que quieren hacer trascender "Las Tesis" en sus intervenciones.

¿Qué tan complejo ha sido retomar tu rutina con la maternidad?

Claramente una entiende mejor a todas las mujeres trabajadoras y madres que buscan poder ejercer ambas situaciones de la mejor manera. Es muy difícil compatibilizarlo, pero la responsabilidad que uno tiene claramente te saca adelante.

Sobre todo por esas madres que no tienen oportunidad de tener una red de contención, por todas esas madres que no tienen oportunidad de tener un marido, un padre de sus hijos, por todas esas mujeres que sacan a sus familias adelante. Por ellas una se responsabiliza y lucha todos los días. Hoy día, más que nunca, se requiere que esas mujeres estén representadas en el proceso constituyente.

¿Quienes fueron clave esta semana en paridad?

Hoy quiero agradecer que esta aprobación se haya dado en un marco de colaboración. Mi presidente de partido, Mario Desbordes, diputadas de RN que no estaban de acuerdo con todo el proyecto, pero si con una parte, con las que estuvieron de acuerdo desde el comienzo y fueron autoras del proyecto, mis compañeros diputados hombres que fueron parte de la autoría de este proyecto y que nos están acompañando en esta lucha que no es contra los hombres, sino que es con ellos.

Y también diputadas y diputados de la oposición que también tuvieron una actitud de colaboración y de respeto, entendiendo que esto para nosotros ha sido difícil y complejo. Hoy día si bien parto desde la base que no ha sido fácil, tengo la convicción intacta y la fuerza completamente robusta para seguir luchando por lo que creemos.

¿Crees que hace falta adoptar esa postura de "no contra ellos, sino que con ellos"?

Yo creo que nos faltan hombres feministas. Y eso tiene que ver con incorporarse en la discusión, con empatizar con millones de mujeres que tienen una realidad distinta por el solo hecho de ser mujeres. Y de entender que a sus madres, hijas y hermanas les toca vivir momentos difíciles y complejos por el solo hecho de ser mujeres.

Porque lamentablemente esto está predeterminado desde nuestro nacimiento y esto necesita de justicia. Esto requiere de justicia social, porque es un cambio que debe comprometer a una sociedad entera. Y eso lógicamente involucra a los hombres.

Yo hoy día en política veo a hombres comprometidos con la causa y eso lo celebro. Quiero que ojalá esto siga ampliándose, que los hombres tomen la causa feminista no por moda, sino que porque de verdad crean que esto es necesario para tener más justicia en nuestra sociedad.