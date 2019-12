Experto que recomendó no hacer el informe de "Big data": "Fue como la operación Huracán. La academia les dijo que no se podía hacer"

"El término 'Big data' no lo uso en ninguna de mis clases. Nosotros decimos: cuando no tienes nada que decir, llenas con big data. Es como un elemento de marketing". Así define el académico del Departamento de Ciencias de la Computación de la U. de Chile, Jorge Pérez, al concepto que está tristemente de moda.

Él, de hecho, fue consultado por el Gobierno, junto a varios otros académicos, sobre cuan sensato era un informe de inteligencia donde se consiguieran pistas de influencia extranjera y personajes articuladores detrás del estallido social, a través de Twiiter. Fue pocas semanas después del 18 de octubre, y, tal como recuerda de esa reunión, al unísono, los académicos les dijeron que era imposible.

La Moneda acudió al grupo de expertos en computación que son financiados por el Ministerio de Economía y habitualmente dan asesorías a distintas instituciones del Estado. Según explica el investigador del Instituto Milenio de Fundamento de los Datos, "no nos piden hacer informes, nos consultan para saber que se puede hacer y que no".

Si bien el científico dice que "primero sería ideal conocer el famoso informe", sí tien

Referencial. / Agencia UNO

e claro que en la reunión, él y varios colegas, le advirtieron al Gobierno que no les 'tomaran el pelo'. "Les dijimos que habría empresas que les dirían sí, que no compraran a alguien que diga que sí se puede, porque no se puede".

Según el experto, las RR.SS. sólo son insumo para cuestiones como campañas de marketing o tener un 'termómetro social', jamás para hacer inteligencia. "No es que desde la red social hagas injerencia para que pase algo en el mundo real, lo que hacen es mostrarte, darte una pista parcial y súper sesgada de lo que está pasando afuera", explica el académico de la U. de Chile. "Nadie armaría un ashtag por algo que después te podrías ir preso, es casi ingenuo", continúa.

A nivel computacional, indica que aún no es posible detectar automáticamente un discurso de odio en Twitter, por lo que no es posible bajar esos post en el momento. Menos que una pila de ashtags y palabras den cuenta de una influencia en una crisis social.

En las ciencias sociales, hay un concepto que se llama "sesgo de confirmación", el cual habla de un tipo de conducta donde las personas tienden a acudir a las fuentes que confirman tu pensamiento, mientras que discriminan las que disienten. Eso habría ocurrido con el informe, según Pérez.

"Fue lo mismo que pasó con la operación huracán. Desde la academia dijimos eso no se puede hacer, y después salieron con Antorcha. El paralelo es evidente (…) El Gobierno se metió en una camisa de fuerza. Deslizaron esta hipótesis de intervención extranjera y no les quedó más que encontrar quien les corroboraba esa hipótesis", cree el académico.