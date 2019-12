Presidente Piñera aclara sus dichos a CNN: "las violaciones a DDHH deben ser condenadas siempre"

El Presidente de la República, Sebastián Piñera, aclaró sus dichos tras la polémica entrevista que concedió a la cadena CNN, aclarando que "las violaciones a DDHH deben ser condenadas siempre, por todos y en toda circunstancia y nunca tolerar la impunidad".

En un material difundido en la cuenta Twitter del jefe de estado chileno, el mandatario quiso referirse a ciertas "fake news en entrevista a CNN", aclarando que "no me expresé en forma suficientemente precisa, provocando interpretaciones que no representan mi pensamiento".

En su alocución de un poco más de 2 minutos, Piñera agradeció el aporte de los organismos defensores de los DDHH, y valoró los aportes de los mismos, que serán incorporados a la legislación del país, así como a los protocolos de los cuerpos de seguridad.

Además reiteró que “como gobierno nos hemos preocupado que todos esos antecedentes se pongan a disposición de la Fiscalía Nacional para que investigue como corresponde y para que posteriormente sean los tribunales de justicia juzguen de acuerdo a la ley, como corresponde en una democracia y en un estado de derecho”.

Este este es video del mandatario chileno: