Pareja de Fernando González habla de su embarazo: "Costó más de lo que habíamos pensado"

Fernando González y la argentina Luciana Aymar, llevan años de relación y ahora esperan su primer hijo.

La deportista contó a revista ¡Hola! lo difícil que fue quedar embarazada. "No sé si fue por una cuestión de edad o qué, pero nos elegimos y quisimos formar una familia. Nunca hablamos de casamiento, pero sí de ser padres", dijo.

“Tener un hijo fue algo bastante hablado desde que nos conocimos con Fer. Pero cuando decidimos empezar a buscar, costó más de lo que habíamos pensado (…) Lo intentamos más de un año y pasamos momentos de tristeza y también de mucha esperanza. Nunca pensé que atravesar este proceso fuera más duro que mis 20 años de carrera (…) Fue una locura”, confesó.

“Me dijeron que los deportistas de alto rendimiento tienen más desgaste que otras personas y que por eso era probable que me costara quedar embarazada (…) Me costó mucho, incluso en lo emocional, porque lo natural es que una quede embarazada”. Por lo mismo, la trasandina hizo terapia a distancia con su psicólogo. “Buscar un hijo y no lograrlo es una situación difícil no sólo para una, sino también para la pareja, porque te altera, no sabes cómo manejarlo. Al principio tienes la ilusión y dices ‘no me voy a estresar, todo va a salir bien’, pero después, cuando pasan los meses, te vuelves impaciente. Te empiezas a cuestionar por qué no sucede, por qué a ti. Y eso hace que tarde o temprano repercuta en tu salud”, reflexionó.

"Cuando me hice el test y me dio positivo, no le creí. Le decía a Fernando ‘esto no está bien’. Así que me hice cuatro tests más”. Incluso, se realizó un examen de sangre para verificar la noticia. “Hasta hace poco no nos animábamos a vivir más allá del día a día. De hecho, estaba de cuatro meses y todavía no habíamos comprado nada para el bebé. Ahora sí, tenemos la cuna y estamos terminando de armar el cuarto. De a poco nos vamos preparando para el nacimiento. Sé que nuestro hijo va a cambiar un montón nuestro estilo de vida. Como deportistas, los dos somos muy independientes, por eso entiendo que, en ese sentido, voy a tener que transformarme y reinventarme totalmente. Va a ser todo un desafío y un aprendizaje”, sentenció.