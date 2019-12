Nadie se hace cargo: Ministerio de Defensa asegura que no participaron, no recibieron y no entregaron el informe Big Data

El informe de Big Data se ha transformado en un dolor de cabeza para el gobierno y hasta se han burlado desde el extranjero por las referencias a la “influencia” del K-Pop en el estallido social.

Desde el Ejecutivo todos se han pasado la pelota y nadie asume quién mandó a realizar el estudio, e incluso la vocera de gobierno Karla Rubilar dijo que “no fue encargado ni financiado por el gobierno”.

El informe traspasó las fronteras: medios de Corea del Sur reportan análisis Big Data que acusa al K-Pop de "influir" al estallido social "¿K-pop detrás de las protestas en Chile?", tituló por ejemplo la principal agencia de noticias surcoreana, el cual destacó las burlas y memes que dejó el hecho en redes sociales.

“El informe de Big Data, es un informe que fue entregado a la Agencia Nacional de Inteligencia por parte de una fuente, que dada la ley de Inteligencia, se debe mantener en reserva”, agregó.

Sin embargo, en una polémica entrevista que dio el Presidente Piñera a CNN en Español, en la que afirmó que varios videos sobre violaciones a DDHH son "falsos" y " filmados fuera de Chile”.

El mandatario hizo mención al informe de Big Data apuntando que “hemos hecho un estudio de millones y millones de comunicaciones a través de redes sociales”, y sobre las interacciones en la red, Piñera expresó que “muchas de ellas vienen desde fuera de Chile. La inmensa mayoría de ellas son para provocar más desorden, más manifestaciones, más descontrol, más desobediencia civil, y para perjudicar al sistema político chileno”.

Ahora fue el Ministerio de Defensa el que recogió el guante, luego de una publicación de El Mercurio en la que se indicaba el documento llegó hsta esa cartera, que ellos lo entregaron a la ANI, la que posteriormente lo hizo llegar a Interior.

A través de su cuenta de Twitter, Defensa segura que “respecto a la nota… donde se indica que el Ministerio recibió el informe Big Data y lo entregó a la ANI, la información es falsa. No participamos, no recibimos, no elaboramos ni hemos entregado a nadie ese documento”.