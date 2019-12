Atención: no se coman las latas de jurel abolladas en el accidente de Quilicura

Un llamado a no consumir el contenido de las latas de jurel abolladas, tras el volcamiento de un camión este lunes en Quilicura, formuló la seremi de Salud de la Región Metropolitana, Rosa Oyarce.

Y es que un singular atochamiento se generó la mañana de este lunes en Américo Vespucio, a la altura de San Martín, tras el volcamiento del camión y con el impacto la carga sufrió deformaciones, abolladuras, con lo cual su propietario estaba impedido de comercializarla.

Carabineros de Chile informó que, con la finalidad de facilitar el transito, el propietario dio "luz verde" a quienes quisieran llevarse ese alimento a sus casas y se los regaló.

¿Fue usted una de las personas que tienen en la alacena de su casa esas latas de jurel? La seremi de salud de la RM, Rosa Oyarce, hizo un llamado a los ciudadanos a que no consuman ese jurel.

AGENCIA UNO

"Con el impacto, se han podido producir filtraciones, con el subsecuente óxido del contenido. En ese contexto, pueden producirse intoxicaciones entre las personas que recogieron esas cajas", indicó la funcionaria.

Reiteró Oyarce el llamado a no consumir ese jurel, ya que existe un peligro a la salud, incluso mortal para quienes acumulen esas latas en su casa.

No obstante, para el Dr Owen Korn, cirujano digestivo de la Universidad de Chile, mientras la lata sólo se haya deformado y no esté abierta, no tendría problemas en su consumo. "Mientras el envase esté íntegro, mientras no se haya abierto la lata, no existirían dificultades para su consumo de manera inmediata", explicó el galeno.