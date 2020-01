Campaña "Voto rechazo" a nueva Constitución: expertos dicen que es comparable a la "campaña del Sí" en dictadura

Tres spots publicitarios, dos cápsulas de video en YouTube y una radial, con una duración menor a un minuto. Esa es la campaña "Voto rechazo" que José Antonio Kast, ex candidato presidencial, lanzó el pasado martes. Su fin es aglutinar votos en contra de la redacción de una nueva Constitución en el próximo plebiscito; pero, según expertos, su eficacia es dudosa.

Hay polémica de por medio. La campaña para el plebiscito comienza el 26 de febrero, sin embargo, las limitantes sólo corren para partidos políticos. Kast, precursor del Partido Republicano que aún no consigue las firmas para constituirse a nivel nacional, está en una zona gris: pese a ser ex presidenciable, en el papel financia los spots como "particular".

El propio presidente del Servel, Patricio Santamaría, confirmó que la legislación así lo permite. Eso no dejó indiferente a varios. Jaime Parada, concejal de Providencia llamó a "denunciar a radios y otros medios que vendan su línea editorial al mejor postor. Si pasan propaganda política del negacionista, y peor aún, sin contraparte, no les daremos audiencia. Ni entrevistas", acusó.

Pero más allá de eso, ¿qué tan efectiva será la campaña? Maricarmen Estévez, publicista de la U. Mayor, indica que "Voto Rechazo" cae en los "mismos errores graves que la campaña del Sí en dictadura". La especialista dice que los spots producen lo que en publicidad se le llama "efecto boomerang", generando el efecto contrario al que buscan.

"La antigua campaña del Sí se enfocaba en lo horroroso, lo oscuro, meter miedo. Eso se termina asociando a tu propia campaña, y tiene el efecto contrario. Aquí con los spot de Kast pasa lo mismo: faltó luminosidad en el mensaje", dice Estévez. Otro error para la académica es que se muestren niños. "Da la impresión de que se tratara de una campaña por la violencia o el abuso infantil y, si no se entiende así, es como si te trataran como un niño que no entiende", agrega.

Futuro

Para Ricardo Sierralta, publicista y académico de la U. Central, los spots muestran un claro divorcio de Kast con Chile Vamos. "Hay una refutación directa al Gobierno, mostrando claramente que ellos se consideran como un tercer eje, una pata distinta de la mesa", sostiene.

El profesor cree el mensaje apuesta a una "falacia comunicacional, a una batalla confrontacional que usa herramientas propagandísticas de desinformación". Que apele a temas de infancia para comparar el plebiscito y que afirme que una nueva Constitución es algo perjudicial, dice Sierralta, son ejemplos de su tesis.

Eso sí, el publicista cree que la campaña en un futuro sí podría ser efectiva, tomando lo que ocurrió con el Brexit en Reino Unido. "Los ideadores pensaron en personas que se sentían ajenas al gobierno o menospreciadas por las políticas, que era un 11%. Se enfocaron en redes sociales a ellos y eso conjuró que el Brexit, que no tenía por donde ganar, se impusiera", explica.

Por eso, según Sierralta, la campaña de Kast estaría dirigida a "aquellos decepcionados por Piñera, que votaron por él pero están defraudados y no se sienten partícipe de ningún otro lado", y estaría pensada para las próximas presidenciales, más que al propio plebiscito.