Jueves en llamas: Acusación constitucional, PSU y calor

Para este jueves se esperan 31º C de temperatura máxima a la sombra. Un informe de la Dirección Meteorológica de Chile indicaba que el promedio de la última semana de diciembre fue de 34º C, mientras que Patricio González, agroclimatólogo de la Universidad de Talca dijo hace unos días que de aquí a marzo podríamos llegar a sentir 41 grados de calor. Pero esta no sería la única razón para describir al primer día hábil del 2020 como "un día en llamas".

La jornada estará marcada por una intensa agenda en lo político. Por una parte, a primera hora las distintas bancadas de la oposición representadas en el Congreso ingresarán el texto con la acusación constitucional contra el intendente de la Región Metropolitana, Felipe Guevara (RN). El jefe de los diputados del PPD, Ricardo Celis, señaló que "lo concreto hoy es que la acusación constitucional va, es transversal, que incluye a la DC, el Frente Amplio, el PC, el PS, el PPD".

Agencia Uno

Varios hitos en una jornada

Agregó que “estamos en el proceso de revisión de los aspectos jurídicos que tiene un solo capítulo y que tiene que ver con el artículo 13 de la Constitución, en su numeral 13 que tiene que ver con limitar las libertad de las personas a la expresión, reunión, su libertad personal. Y que esos hechos han derivado en efectos graves sobre las personas, con una violación grave de los derechos de muchas personas”.

Y este no sería el único conflicto del día. Desde hace algunos días que el Demre ha estado recibiendo amenazas de boicot a la Prueba de Selección Universitaria (PSU) que se realizará la próxima semana. El detalle de los locales que serán sede de la prueba se darán a conocer este jueves 2 de enero. Fecha que además era la fecha límite establecida por la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES) para suspender la prueba. Aseguran que debido a la crisis social que afecta al país se necesita un "método de emergencia" para poder ingresar a la enseñanza superior.

Esto debe realizarse

Sobre esto, Germán Silva, analista político y académico de la Universidad Mayor señaló a Publimetro que "la prueba va a ir igual y tal vez no sea masivo el boicot, pero el Gobierno debe jugársela para que esto funcione". "Ya bajaron la COP, la Apec. Si no se realiza con normalidad la PSU estarían demostrando una vez más que no son capaces de mantener el orden. No hay que olvidar que el movimiento estudiantil siempre ha sido fuerte", añadió.

Agencia Uno

"El llamado que hacemos es que en el corto plazo se aplace la PSU, que haya un método especial por este estallido social. No se puede buscar la normalidad cuando ya no va existir dicha normalidad, por lo que hay que buscar soluciones en conjunto para ver cual es el método de admisión para el corto plazo, ya que en marzo se inician las clases", señaló el vocero de la ACES, Víctor Chanfreau.

¿Plan B?

De haber desórdenes que le impidan rendir la prueba con normalidad a los alumnos, podrían haber soluciones. Desde el Consejo de Rectores (Cruch) Aldo Valle señaló que "nuestra tarea desde aquí hasta los días de aplicación es proveer de todas las condiciones que se necesitan para que los y las postulantes rindan tales pruebas". "No se ha evaluado hasta ahora hacer un ingreso sin PSU, ello sería muy complejo", añadió.

Pero aseguró que hay otras alternativas que se evaluarán, si es el caso, con posterioridad a los días 6 y 7 de enero.