La tontera soporta las altas temperaturas: bomberos suben selfie en incendio y hacen estallar las RRSS

Una fotografía publicada en Facebook de 18 bomberos de Detroit posando frente a una casa envuelta en llamas fue “inapropiada y antiprofesional” y como resultado se tomarán medidas disciplinarias, informó el comisario de bomberos de la ciudad.

La fotografía se publicó el martes justo antes de la medianoche en la página “Detroit Fire Incidents Page” con el pie de foto: “¡Grupo se toma un momento para tomarse una selfie en Año Nuevo!”. Después fue eliminada de la cuenta.

Los bomberos celebraban el retiro de un jefe de batallón, dijo el subcomisario de bomberos Dave Fornell.

.@DetroitFire is investigating after this photo was posted NYE on Facebook.

“There are a lot of ways to celebrate a retirement. Taking a photo in front of a building on fire is not one of them” – Fire Commissioner Eric Jones pic.twitter.com/lzTwUUXWSs

— Brian Abel (@BrianAbelTV) January 1, 2020