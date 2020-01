"Da clases de periodismo y sentido común": Mónica Gónzalez se lleva los aplausos de las redes sociales en su participación en "Mucho Gusto"

La Premio Nacional de Periodismo Mónica González se llevó los aplausos de las redes sociales durante este jueves por su participación en "Mucho Gusto".

La profesional dio a conocer sus proyecciones en pensiones, economía, salud, justicia y educación para 2020, siendo destacado sus comentarios por los usuarios de Twitter.

"Mónica González da clases de periodismo y sentido común en Mucho Gusto", señaló uno de los tuiteros sobre la participación de González.

Mira algunos de los comentarios:

🇨🇱🔴 Periodista Mónica González en #muchogustomega : "Este país no está para parches" "Aquí hay una cantidad de jóvenes que no creen en nada, que no le tienen miedo a nada y que no tienen nada en su futuro…" INCREIBLE VERLA HABLANDO EN UN MATINAL DE LOS DUEÑOS DE CHILE pic.twitter.com/GXP4uFWHuk

"Este país no está para parches;

Los jóvenes no le creen a nada, no le tienen miedo a nada y no tienen nada para el futuro". Mónica González

No puedo creer que estoy viendo el matinal de Mega. Aps! Están hablando con cifras y datos exactos de los robos/estafas del empresariado

— Honor Y Gloria ❤⚘#AC (@JoviNomas) January 2, 2020