Liverpool derrotó a Everton en el clásico, amplió su paternidad como local y se clasificó en la FA Cup

Liverpool amplió su paternidad en casa en el derbi de Merseyside luego de derrotar 1-0 a Everton por la tercera ronda de la FA Cup, manteniendo el invicto como local ante sus rivales desde 1999.

Los Reds tuvieron una jornada redonda, aunque lejos de su mejor fútbol. Algo entendible considerando que entre los que habitualmente son titulares, solo John Milner fue parte del 11 inicial en el encuentro ante los dirigidos por Carlo Ancelotti.

El elenco de Jurgen Klopp recién pudo romper el cero gracias al golazo del joven de Curtis Jones. El volante remató desde fuera del área y clavó la pelota en un ángulo, convirtiéndose en el segundo jugador más joven del Liverpool en convertir en un clásico, quedando debajo de Robbie Fowler por solo dos días.

De esta forma, el cuadro de Anfield selló su clasificación al siguiente fase de la FA Cup, torneo que no gana desde el 2006 y que está entre sus objetivos, al igual que ganar su primera Premier League, donde marchan punteros con 13 unidades de ventaja y un partido menos que su más cercano perseguidor.

⚽️ @curtisjr_10: 18 years, 340 days old

🔴 @LFC's youngest goalscorer in a #MerseysideDerby since @Robbie9Fowler

😲 And what a strike it was! 💥 pic.twitter.com/uSrqZuOIQd

— FIFA.com (@FIFAcom) January 5, 2020