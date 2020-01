Entre llantos del líder iraní: Multitud se despide del General Soleimani mientras siguen las amenazas de Trump

Este lunes fueron los funerales del gerenal Qasem Soleimani, después de su asesinato el viernes por un ataque de un dron militar estadounidense. La ceremonia fue encabezada por el líder de Irán, el ayatolá Alí Jamenei.

Miles de personas han salido a las calles desde que se supo de su muerte y hoy más personas se reunieron a conmemorar al general Soleimani. Según los observadores este es el funeral más multitudinario de la historia de Irán desde 1989 cuando murió el líder de la Revolución Islámica, Ruhola Jomeini.

El ayatolá es el segundo título más alto dentro del clero en Irán. Jamanei presidió el funeral y fue captado llorando en varias ocasiones durante la ceremonia.

La situación entre Teherán y Washington está cada vez más tensa. El domingo Irán manifestó que se saldría del pacto de desnuclearización firmado en 2015. A su vez, el parlamento iraquí votó por expulsar a los más de 5.000 soldados estadounidenses. Esa decisión debe ser ratificado por el Primer Ministro de Irak.

Irán ha expresado que van a haber repercusiones del ataque fatal del General Soleimani y con el abandono del tratado llevaría a pensar que el país se está armando nuclearmente.

Esto significa que Teherán ya no limitará el número de centrifugadoras de enriquecimiento de uranio que emplea.

Las amenazas de parte de la Casa Blanca han sido constantes por parte del Twitter del Presidente Trump. Hoy envió un nuevo mensaje donde dice: "IRÁN NUNCA TENDRÁ UN ARMA NUCLEAR".

IRAN WILL NEVER HAVE A NUCLEAR WEAPON!

