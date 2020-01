La furia de los iraníes en funeral de Soleimani: Ofrecen 80 millones de dólares por la cabeza de Trump

Durante el funeral del General Soleimani, uno de los eulogistas que dirigía la procesión ofreció una recompensa para la persona que matara al Presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

“A cualquiera que nos traiga al loco de pelo amarillo recibirá US$80 milones de dólares del pueblo iraní”, sostuvo.

La declaración fue grabada y después reproducida por Twitter.

At Solemani’s funeral procession in Mashad one of the organisers called on all Iranian to donate $1 each in order to gather an $80million bounty on President Trumps head. pic.twitter.com/Qb7AAfAiww

