Helen Sharman, la primera astronauta británica, aseguró que los "extraterrestres existen", afirmando que pueden estar incluso viviendo entre nosotros.

La mujer, quien es doctora en Química, afirmó en The Guardian que "los extraterrestres existen, no hay duda de eso. Hay tantos miles de millones de estrellas en el universo que debe haber todo tipo de formas de vida diferentes".

"¿Serán como tú y yo, compuestos de carbono y nitrógeno? Tal vez no. Es posible que estén aquí ahora mismo y simplemente no podemos verlos", remarcó.

La mejor vista

La doctora también dio a conocer detalles de su labor como astronauta, asegurando que "no hay mayor belleza que mirar la Tierra desde lo alto".

Helen Sharman. Getty

"Nunca olvidaré la primera vez que la vi. Después del despegue, dejamos la atmósfera y de repente la luz entró por la ventana. Estábamos sobre el océano Pacífico. Los mares azules gloriosamente profundos me dejaron sin aliento", manifestó.

Por último, Sharman recalcó que "estar en el espacio me enseñó que son las personas, no los bienes materiales, los que realmente importan. Allá arriba teníamos todo lo que necesitábamos para sobrevivir: la temperatura adecuada, comida y bebida, seguridad. No pensé en los artículos físicos que poseía en la Tierra. Cuando volamos sobre partes específicas del mundo, siempre pensamos en nuestros seres queridos debajo de nosotros".