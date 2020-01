PSU: Así fue la primera y tensa jornada de este lunes

Una jornada intensa. Esa frase resume claramente lo ocurrido este lunes. El ambiente que se vivió en esta primera jornada de la Prueba de Selección Universitaria (PSU) fue bastante incierto. Cientos de estudiantes llegaron a los locales de rendición de la Región Metropolitana a las 09:00 am, pero en decenas de estos locales se retrasó la hora de inicio.

Varios hechos llevaron la situación al extremo de no poder realizar la evaluación en cerca de 40 establecimientos de la capital. Uno de los primeros establecimientos en movilizarse fue el Liceo República de Siria en la comuna de Ñuñoa, los estudiantes que debían rendir la prueba tendrán que hacerlo en otro minuto y eso generó incertidumbre.

La opinión de los jóvenes

Catalina Flores, de 18 años, señaló a Publimetro que "nos dijeron que enviarían un correo señalando cuando y en qué lugar tenemos que rendir la prueba. Pero estoy super nerviosa, o sea, yo venía con la idea de que iba a poder rendir mi prueba y ahora no se cómo ni cuando lo haré".

Javier Yáñez, otro estudiante que también debía rendir la prueba en dicha sede señaló que "igual apañé cuando vi la manifestación. Es que igual la PSU es bastante injusta. Siento que es más suerte que estudiar. Que te pregunten con alternativas los conocimientos de cuatro años y además en solo un par de horas no me parece una buena forma. Más para algo tan importante como entrar a la U".

Manifestación de estudiantes ocurrida en Concepción. / Agencia Uno

Otras situaciones

Seguimos a los estudiantes hasta el Liceo Augusto D’Halmar muy cerca del establecimiento anterior. Los mismos estudiantes que darían la prueba en el República de Siria se manifestaban con pancartas y gritos.

Al acercarnos a un grupo, comentaron más de la manifestación anterior y de acciones en otras comunas. "Hay gente que se robó facsímiles", comentaban. "En Macul yo supe que hicieron la prueba 20 minutos y después la interrumpieron", agregó otro joven. Facsímiles rotos, fotografiados o robados se sumaban a relatos de lanzamientos de sillas, mesas y hasta computadores. "Esto va a seguir mañana", afirmaban algunos de manera motivada, mientras otros bajaban la vista hacia el piso con preocupación.

Dirigente de Villa Frei: "Carabineros solo viene para las protestas"

Varios disturbios se registraron en la comuna de Ñuñoa en el contexto de la PSU. “Las balas que nos tiraron van a volver” y “No más PSU”, fueron algunos de los gritos que se escucharon durante las manifestaciones que se dieron al interior del Liceo República de Siria. Al comienzo se pensó que de dicha manifestación se generaría una toma, pero no fue así.

Un guardia del colegio señaló a Publimetro que los estudiantes se manifestaron por aproximadamente una hora y media, luego salieron pacíficamente del recinto. Luego, en grupo, se dirigieron al Liceo Augusto D’Halmar, el que se encuentra a 10 minutos caminando del República de Siria.

En el Liceo D’Halmar se estaba dando con regularidad el proceso de la PSU 2020. Sin embargo cuando el mencionado grupo de estudiantes llegó al lugar, también lo hizo Carabineros. En el momento más álgido de la situación se contó con un resguardo de más de 30 carabineros y dos patrullas rondando el perímetro. Además se dispuso de seis policías en la entrada, para así evitar la toma del colegio.

Javiera Campos, dirigente de Villa Frei. / Agencia Uno

"¡Quién está a cargo!"

La situación encendió los ánimos de Javiera Campos, miembro de la comisión jurídica de los vecinos de la Villa Frei, quien mantuvo un encendido debate con los uniformados.

"¡Quiero que me digan quien está a cargo de este operativo!", exigía a gritos la dirigenta. Al acercarnos, Campos señaló que "estos operativos perturban no solo a los niños sino que también a los vecinos y vecinas de la Villa Frei que hemos visto permanentemente interrumpida nuestra tranquilidad con estos despliegues policiales que son exclusivamente para reprimir a los estudiantes".

"Ninguno de estos carabineros llega cuando tenemos un problema de otra índole. Han entrado a robar y ni siquiera llegan. Estoy preguntando algo que ellos deben contestar, no me están haciendo ninguna favor y no me dan la información. Tienen un despliegue impresionante, con carabineros en las cuatro esquinas, con un equipo que no hemos visto jamás cuando los vecinos de la Villa Frei tenemos un problema. Solamente vienen para las protestas de estudiantes o de los mismos vecinos, pero jamás para resguardar nuestra seguridad", agregó.

Captura

La historia detrás de una polémica foto

José Antonio Kast subió una foto para hablar de los jóvenes que lloraban por no poder rendir la PSU. La joven de la imagen dijo que apoyaba las manifestaciones. También aclaró que estaba sufriendo un ataque de ansiedad, repudiando el acto del político.

"Quién fue el estúpido que creyó que era chistosito sacarme una foto en pleno ATAQUE ANSIOSO en el Siria?! ahora están usando esta foto para dar discursos políticos de mierda sin saber que hay detrás de mi llanto, me dan asco" (sic), tuiteó también estudiante.

Mapa de las sedes afectadas por manifestaciones y otros:

