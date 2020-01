Capsiseina: el químico que según el ministro Mañalich provoca las quemaduras del carro lanzaaguas de Carabineros

Desde el estallido social una de las demandas más potentes ha sido la de una salud digna. Por ello en estos momentos se lleva a cabo la interpelación al ministro de Salud, Jaime Mañalich. La instancia está avalada por el artículo 52 de la actual constitución y tiene por objetivo consultar a jefes de cartera sobre los avances y responsabilidades de sus gestiones.

Ante la consulta del diputado Miguel Crispi (RD), a cargo de la interpelación, sobre su falta de iniciativa respecto a la protección de la salud de los manifestantes, Mañalich se molestó. “Usted no me vio porque no ve suficiente televisión no escucha suficientemente a los medios, pero es evidente y consta con cada registro comunicacional que haya es que si hay un ministro que ha estado en la calle con riesgo de vida incluso he sido yo”, aseguró el ministro que en 2015 fue expulsado del Colegio Médico.

Pero esta no fue la única polémica que se ha vivido en esta tensa segunda jornada de interpelaciones. Siguiendo con las consultas sobre Derechos Humanos, se le consultó respecto a la falta de iniciativa para tomar acción por las quemaduras registradas y causadas luego de recibir agua del carro lanzaaguas. Sobre ello Mañalich asegura que “yo hice las averiguaciones del caso, mandé preguntar, investigar, cuál era el contenido de agua de los carros lanzaaguas. Pregunté al ministerio de Justicia y Derechos Humanos cuál era el contenido de los balines, de manera tal que lo que usted señala no corresponde a la verdad”.

Esos informes son los que se pueden encontrar en internet, tal como confirmó el ministro tras ser increpado.

Quemaduras del carro lanzaaguas según Mañalich

El ministro, eso sí, reconoce los casos de quemaduras. “Tuvimos comunicación desde la Posta Central de que habían consultado 8 personas por lesiones cutáneas que decían estaban asociadas al carro lanzaaguas. Estas 8 personas tenían lesiones que equivalen a quemaduras grado 1”, aseguró

“No hay presencia de soda cáustica, que un supuesto químico farmacéutico dijo que existía en el agua. Hay un compuesto que es irritante que se llama capsiseina", aseguró.

Sin embargo al ser consultado sobre si puede asegurar que el agua de Carabineros no tiene soda cáustica, Mañalich dijo que “no puedo dar garantía, no tenemos mecanismo para certificar que el líquido no ha sido alterado”.

Qué es la Capsiseina (o Capsaicina)

Este compuesto químico se encuentra en ciertas plantas como la cayena, el pimentón y la pimienta roja. Pero donde más característicamente puede encontrarse es en un favorito de nuestros platos: el ají.

“La capsaicina es sintetizada por las plantas como un medio de defensa ante el ataque de animales: el picor los espanta. Este picor, al igual que en los humanos, es detectado por un receptor general del dolor: al entrar en contacto con la capsaicina se facilita la entrada de iones calcio a las células, lo cual es transmitido al cerebro como un mensaje. Este mensaje se traduce como una sensación de quemazón o ardor”, puede leerse en un artículo destinado al compuesto en la Revista Química de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

En el ámbito de la oncología también es usado. Se utiliza de forma tópica para el dolor nervioso periférico. El uso de sus componentes también es objeto de estudio para aliviar el dolor provocado por la inflamación de mucosas después de quimioterapias y radioterapias.