Comunicado desde Palacio de Buckingham: "las discusiones con los Duques de Sussex están en una etapa temprana"

El departamento de comunicaciones del Palacio de Buckingham aclaró, en un escueto comunicado, que la situación de los Duques de Sussex aún debe analizarse, y que eso "llevará tiempo para resolver".

"Las discusiones con el duque y la duquesa de Sussex están en una etapa temprana. Entendemos su deseo de adoptar un enfoque diferente, pero estos son problemas complicados que llevarán tiempo resolver", comentaron utilizando la red social Twitter.

Las redes se han volcado en manifestaciones de solidaridad con Megham y Harry, por su decisión de establecer una vida "normal y corriente", protegiendo a su pequeño hijo de los flanes y las obligaciones de la realeza.

Este es el comunicado oficial:

A statement from Buckingham Palace regarding The Duke and Duchess of Sussex. https://t.co/1qtTEHiIq6

— The Royal Family (@RoyalFamily) January 8, 2020