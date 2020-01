Ministro de defensa iraní asegura que su país "no busca una guerra" y Trump se muestra optimista

El ministro de defensa iraní, Javad Zarif, sostiene que su país no busca una escalada de guerra, pero que se defenderá contra cualquiera agresión.

El funcionario formuló sus declaraciones en la red Twitter, luego de que Irán atacase posiciones militares de los Estados Unidos, en el vecino Irak y se esperaba una respuesta mayor por parte del presidente Donald Trump y el Pentágono.

Irán aseguró que tomó "medidas proporcionales en defensa propia, bajo el artículo 51 de la carta de las Naciones Unidas", todo esto relacionado al ataque de la semana pasada en el que murió en general Soleimani, uno de los oficiales más temidos de los cuerpos de seguridad en el Medio Oriente.

El referido artículo consagra la autodefensa de las naciones, ante ataques de otro país. "Ninguna disposición de esta Carta menoscabará el derecho inmanente de legítima defensa, individual o colectiva, en caso de ataque armado contra un Miembro de las Naciones Unidas, hasta tanto que el Consejo de Seguridad haya tomado las medidas necesarias para mantener la paz y la seguridad internacionales".

¡A medianoche, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, envió un mensaje utilizando la red Twitter. "Todo está bien! Unos Misiles fueron lanzados desde Irán a dos bases militares ubicadas en Irak. Evaluación de víctimas y daños tienen lugar ahora. ¡Hasta aquí todo bien! ¡Tenemos el ejército más poderoso y bien equipado en cualquier parte del mundo, con diferencia! Haré una declaración mañana por la mañana".

Iran took & concluded proportionate measures in self-defense under Article 51 of UN Charter targeting base from which cowardly armed attack against our citizens & senior officials were launched.

We do not seek escalation or war, but will defend ourselves against any aggression.

— Javad Zarif (@JZarif) January 8, 2020