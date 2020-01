Todos de Chile Vamos: los 12 senadores que votaron en contra de declarar el agua como bien de uso público

Desde junio, el Ministerio de Obras Públicas ha decretado zona de escasez hídrica en 88 comunas del país. Es decir, el 25% de las comunas a nivel nacional tienen problemas de agua. Ellas se encuentran en las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana y Maule.

A pesar de la crisis hídricas la falta diaria de agua en zonas de la V Región, Chile es el único país con el agua privatizada en el mundo. Y así lo seguirá siendo, al menos hasta que una reescritura de la Constitución interfiera en los artículos que no la declaran como bien de uso público. Esto porque ayer la falta de votos llevó al rechazo el proyecto que modificaba la actual Constitución dándole esta clasificación al agua.

Derecha da el rechazo al proyecto que declara el agua bien de uso público

El documento necesitaba la aprobación de dos tercios de la Cámara Alta (29 votos) para continuar el trámite legislativo. Así que sólo cinco votos marcaron la diferencia, en un round de 24 a 12. Los 12 senadores que votaron en contra del proyecto fueron en su totalidad del oficialismo.

Votaron en contra del proyecto y a favor de que el agua continúe en manos privadas las señoras y los señores Juan Antonio Coloma, militante UDI y senador por la Región del Maule; Carmen Aravena, ex Evópoli y senadora por la Región de La Araucanía; Juan Castro, de Renovación Nacional y senador por la Región del Maule;

José Miguel Durana, senador por la Región de Arica y Parinacota y parte de la UDI; Víctor Pérez, miembro de la UDI y representante de la Región de Biobío Cordillera; Alejandro García Huidobro, senador por la Región de O’Higgins y militante de la UDI; Iván Moreira, senador por la Región de Los Lagos y miembro también de la UDI; Jacqueline Van Rysselberghe, presidenta de la UDI y senadora por la Circunscripción 12, del Biobío Costa; Manuel José Ossandón, ex precandidato presidencial, parte de Renovación Nacional y senador por la Circunscripción Santiago Oriente; José García Ruminot, senador por La Araucana y militante de Renovación Nacional; David Sandoval, ex alcalde de Coyhaique, parte de la UDI y senador por la Región de Aysén; y Luz Eliana Ebensperger, senadora por la Región de Tarapacá y militante UDI.