"Por favor cállese Shalper": la dura pelea entre Carmen Hertz y Diego Shalper sobre responsabilidades del estallido social

“Resguardemos los derechos humanos, pero entendamos el contexto en el que estamos. Todos los casos que se han conocido, los 15 casos que se mencionan ya fueron entregados a los organismos investigadores. Si quieren los debatimos uno a uno, eso es actuar responsablemente”, fueron las palabras de Diego Shalper durante la sesión de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, de la que él es parte. La palabra siguiente fue de la diputada Carmen Hertz, donde increpó al diputado.

“No se trata de aquí transformar la comisión en una suerte de trinchera. La verdad es que tampoco voy a a aceptar a través suyo (dirigiéndose a la presidente de la comisión, Emilia Nuyado) que el diputado Shalper me venga a mí a hablar de responsabilidad. A mí sector hablar de responsabilidad. Cuando no están entendiendo nada de lo que ocurre, Este estallido social no lo provocó el Partido Comunista, lo provocó la desigualdad”. Hasta ahí llegó la diputada Hertz ya que fue interrumpida por el diputado Diego Shalper, que fue frenado con un “momento y cállese”.

Ninguno de los miembros de la cámara baja se calmó. El diputado continuó interrumpiendo y Hertz finalizó con un “cállese, cállese Shalper. No, yo no he sido parte, cállese. Por favor Shalper cállese”.

El video vitalizado a través de redes sociales y ha provocado posturas a favor y en contra.