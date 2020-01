Miles de evacuados: impresionante video capta el instante de la erupción del volcán filipino Taal

La creciente actividad del volcán Taal, situado a unos 60 kilómetros de la capital de las Filipinas, Manila, ha provocado la evacuación de las poblaciones cercanas .

El director del Instituto Filipino de Vulcanología y Sismología, Renato Solidum, informó que el macizo expulsó vapor, cenizas y rocas hasta unos 15 kilómetros de altura, aumentando el peligro en la zona al nivel 4, que indica que "una peligrosa erupción podría suceder dentro de horas o días".

"Hemos pedido a la gente en zonas de alto riesgo, incluido en la isla del volcán, que evacúen ahora antes de una posible erupción peligrosa", dijo Solidum.

En tanto, la Autoridad de Aviación Civil anunció la suspensión de todos los vuelos en el aeropuerto internacional de Manila "debido a la presencia de ceniza volcánica" en las pistas y en las rutas aéreas cercanas.

Hasta el momento, el hecho no ha provocados víctimas fatales ni heridos.

El inicio de la actividad volcánica fue registrada por una cámara instalada por el Instituto Filipino de Vulcanología y Sismología, que mostró cómo se fue intensificando con el paso de las horas hasta que dejó de transmitir.

Inside the Taal Volcano Main Crater taken on January 12, 2020. The eruption was captured by PHIVOLCS IP camera at 5-minute interval from 1 PM to 3 PM. #HandaAngMayAlam #TaalVolcano #TaalEruption2020 pic.twitter.com/kA2HZ4aYQs

— PHIVOLCS-DOST (@phivolcs_dost) January 12, 2020