Ministro de Agricultura calificó de "fake news" la supuesta posesión de derechos de agua

El ministro de Agricultura, Antonio Walker, respondió a la denuncia hecha por el Movimiento de Defensa por el acceso al Agua, la Tierra y la Protección del Medioambiente (Modatima), que menciona que posee derechos de agua por más de 29 mil litros por segundo.

En entrevista con Radio Agricultura, Walker dijo que "es una deslealtad muy grande de parte de Modatima incurrir en esta falsedad tan fuerte: que el ministro de agricultura tiene 29 mil litros por segundo, que lo he oído muchas veces, esa es mucha agua, ningún río lleva esa cantidad de agua. Es mentira, es una fake news, no es verdad".

El ministro, también, afirmó que está abierto a dialogar y que lo hizo con el titular de Modatima, Rodrigo Mondaca: "Invité a Rodrigo Mondaca a conversar a mi oficina, me agradeció que lo haya convidado y me dijo que era el primer ministro en la historia de Modatima que los había recibido. Tuvimos una conversación franca, por supuesto que no estuvimos de acuerdo en muchos puntos, pero me agradecieron".

Junto con recalcar que la acusación en su contra es falsa, manifestó que "es un tema muy importante en lo personal y para mi familia. Yo soy un agricultor más, llegué al Maule hace más de 30 años y los derechos de agua que tengo son para regar las manzanas, las peras y las cerezas que he plantado y sufro los mismos problemas que está sufriendo agricultor hoy día en año de sequía".