El diputado Marcelo Díaz renunció al Partido Socialista luego de tres décadas de militancia, asegurando que en la actualidad el partido no lo representa.

"Es una reflexión que la he venido haciendo hace mucho tiempo, y que hoy día ya llega a su fin. Yo he decidido renunciar al PS para formar un nuevo espacio para las ideas socialistas. No es una decisión fácil. Es triste renunciar a más de 30 años de militancia en el partido, pero siento que no hay otra alternativa, porque a mí este partido ya no me representa", afirmó a La Tercera.

En ese sentido, señaló que "el PS por distintas razones, por conformismo, por resignación, incluso a veces porque empezó a comprarse elementos del modelo neoliberal, dejó de ser el partido que empujara las transformaciones. Terminó dejando de ser una fuerza que lucha en contra del statu quo y se terminó asimilando a el resto de fuerzas que hoy día son vistas como parte del statu quo, de los actores conservadores".

"Es algo que se arrastra desde hace mucho rato. Las últimas direcciones tuvieron responsabilidades en este sentido, el PS dejó de representar a los chilenos y chilenas que se sintieron marginados por el desarrollo y se transformó en un partido conservador, sin posiciones claras, sin liderazgo, sin relevancia. Hoy día estamos pagando los costos de eso. Terminamos siendo uno más de este modelo que estalló de manera tan fuerte el 18 de octubre", indicó.

Sobre cómo cree que debería proceder la colectividad, aseveró que "el PS no es un partido de centroizquierda, es un partido de izquierda y así lo sienten los militantes. Sin embargo, la apuesta de estas direcciones es por un espacio que se llama Convergencia Progresista, que es un polo socialdemócrata. Yo, en cambio, creo que el partido debiese apostar por el entendimiento con el Frente Amplio y con Unidad por el Cambio".

Díaz precisó que en la actualidad es parte de una instancia llamada Plataforma Socialista, expresando que va a "seguir en ese espacio, pero vamos a avanzar hacia la construcción de un espacio distinto que permita que las ideas tengan un lugar desde donde seguir proyectándose".

"Llamo a los militantes a despertar, así como Chile despertó, y no seguir convalidando malas prácticas. Quiero decir que hablo aquí de mi renuncia, pero este no es un gesto individual, es un gesto colectivo. En los próximos días sé que un grupo significativo de compañeros y compañeras va a dar el mismo paso que yo", remarcó.

Por último, no quiso dar nombres de quienes se irán de la colectividad, manifestando que "no quiero hablar por ellos, no me corresponde, porque están preparando un documento de salida. Nos vamos a encontrar en el esfuerzo de construir este nuevo espacio. Renunciamos al PS precisamente para poder seguir siendo socialistas".