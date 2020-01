Las complejidades de una PSU sin Historia

La decisión de no realizar la Prueba de Selección Universitaria (PSU) de Historia fue catalogada por el propio subsecretario de educación, Juan Eduardo Vargas, como la alternativa "menos mala". Pero para muchos alumnos era la prueba que más habían preparado (ver relatos).

La Asociación Chilena de Historiadores lo tomó como un nuevo gesto negativo hacia la materia. Tal y como lo había sido la propuesta de eliminar la asignatura para los terceros y cuartos medios hace un tiempo.

La directora ejecutiva de Acción Educar, Magdalena Vergara, señaló a Publimetro que "la prueba de historia es importante, especialmente en ciertas carreras". Pero agregó que, ante la situación de manifestaciones y violencia observadas, "no había ninguna alternativa en la que nadie se viera afectado".

Más alternativas

Sin embargo, ante la frase del subsecretario sobre la salida "menos mala" Vergara destaca una diferencia. "La salida menos mala era no dar la prueba, pero creo que se podrían haber buscado más alternativas para calcular ese puntaje que sólo reemplazarlo por el más alto", explicó.

Al respecto, la directora de Acción Educar agregó que "si bien el reemplazo por el puntaje más alto le aumenta el puntaje a muchos estudiantes, lo hace de manera desigual. Un alumno que es puntaje nacional en Matemáticas, también lo tendría en Historia. Esto va a aumentar los puntajes de corte y deja a los estudiantes que eran buenos en Historia en una posición relativa".

Ignacio Maldonado, director de investigación de Elige Educar dijo que fue "una solución razonable considerando los tiempos que quedan". Cabe señalar que el calendario académico no se vió tan afectado: las clases en la educación superior comenzarán dentro de marzo.

Apostando todo a Historia

"Los alumnos que habían apostado al todo por la prueba de Historia son sin duda los más afectados. Pero siempre está la opción de volver a dar la prueba el próximo año", agregó. En este sentido, Maldonado destaca que a partir del próximo año se utilizará un sistema distinto.

"Se supone que desde el ministerio ya están trabajando para que el nuevo sistema que se aplique el próximo año sea más integral, justo y transparente", destacó. De hecho el subsecretario Vargas ya había señalado que "ya hay un equipo trabajando en el nuevo sistema de admisión".

Reacción de los Historiadores

La Asociación Chilena de Historiadores (AChHi) se refirió, a través de un comunicado, a la decisión del Consejo Nacional de Rectores (CRUCh) de cancelar la PSU de Historia. La decisión fue catalogada como “un lamentable hito en la idea de que la Historia, la Geografía y las Ciencias Sociales son saberes prescindibles”. En la misiva expresan la “preocupación por las implicancias de esta medida en el marco del proceso de relativización –o frontal negación– de la importancia de estas asignaturas dentro del currículum escolar nacional”.

Durante el 2019, el ministerio de Educación apoyó la iniciativa del Consejo Nacional de Educación de proponer el ramo de Historia como optativo para terceros y cuartos medios. La AChHi sostiene que desde esta decisión, el CRUCh “se inscribe en el elenco de instituciones y autoridades que han contribuido a la precarización de la educación pública, también en lo que respecta a los saberes que nuestro sistema educacional debe cubrir”.

Relatos

"Tenía Pre U y clases particulares"

María Victoria Espinola esperaba que la prueba de Historia fuera su mejor puntaje de la PSU. Se preparó en el preuniversitario Cepech logrando ensayos con altos puntajes. Incluso contaba con clases particulares de historia dos veces a la semana. "Si hubiese sido la prueba de Ciencias, no la habrían eliminado", opinó.

La joven cree que hay una discriminación hacia las materias humanistas.Pero además considera que la solución no es suficiente. "Es injusto, porque hay muchas personas que se prepararon especialmente para esta prueba", añade. También nos comenta que a raíz de preparar especialmente esta prueba, había averiguado sobre becas. "Yo creo que muchos hicieron lo mismo", dijo.

"Yo pensé que igual iba a hacer la PSU de Historia"

Nicolás Hojas hacía los ensayos del Demre en su casa. Historia era su materia más fuerte. Pasó de ensayos con 600 puntos a otros con más de 800. Iba al preuniversitario también. Matemáticas no es lo suyo, y aunque le va bien en Lenguaje, cree que no tendrá 800 en esa materia. "Debería haber otra solución", considera.

El joven quiere entrar a estudiar derecho en la Universidad de Chile. "Es difícil obtener un puntaje sobre 800 en Lenguaje porque la materia es más relativa. A veces puedes creer que te fue bien y después no es tan así. Por eso yo pensaba que en Historia era donde tenía que prepararme más", dijo.

Nicolás cree que la solución no es suficiente y que se debería haber dado la oportunidad de dar la prueba. "Otra fecha u otro mecanismo, no sé. Pero me gustaría dar Historia", añadió.

