Benedicto XVI pide que retiren su firma de polémico libro ''Desde el fondo de nuestros corazones''

Luego de la reunión de obispos, en el pasado Sínodo de Amazonía, se dio a conocer el aprobado documento final, donde instaba al Papa Francisco, a permitir la ordenación de hombres casados en las zonas más remotas de la región de Amazonia; para paliar la falta de sacerdotes.

Figuras religiosas como el cardenal de Nueva Guinea Robert Sarah, no se hicieron esperar mostrando su descontento; es más, comunicó la publicación de un libro sobre la importancia del celibato, el cual lo estaba haciendo en conjunto con el papa emérito Benedicto XVI.

Desde ese momento se cuestionó si realmente Ratzinger estaba o no colaborando para dicho libro, ya que su estado de salud no se encuentra en óptimas condiciones; esa fue incluso una de las causas de su renuncia, en el año 2013. Actualmente, con 93 años, no puede escribir o mantener conversaciones de más de 10 minutos. Además, él mismo al salirse del Vaticano, prometió no intervenir en asuntos clericales. Para desmentir esto, Robert Sarah publicó vía twitter una serie de cartas firmadas pon Benedicto XVI, que hablaban sobre el sacerdocio.

El secretario privado de Benedicto XVI, Georg Gänswein aseguró que el Papa emérito: "Sabía que el cardenal estaba preparando un libro y había enviado un texto suyo sobre el sacerdocio, autorizándolo a darle el uso que quisiera. Pero no había aprobado ningún proyecto para un libro con doble firma, ni había visto o autorizado la tapa". Además agregó, que el mismo se puso en contacto, tal y como Benedicto se lo ordenó, con el cardenal Sarah para que se pusiese en contacto con la editorial y retirara su nombre de la portada.

Ante esto Sarah comunicó vía Twitter que ''considerando las controversias que provocó la publicación del libro 'Desde lo más profundo de nuestros corazones', se decide que el autor del libro será para futuras publicaciones: Card. Sarah, con la contribución de Benedicto XVI. Sin embargo, el texto completo permanece sin cambios''.