Carabineros cambia de "táctica operativa" en Pudahuel Sur

A martes 7 de enero era la segunda jornada de PSU a nivel nacional, pero las manifestaciones en las afueras de las sedes se tomaron la agenda. En medio de esos incidentes, un radiopatrulla de carabineros atropelló a un joven de 24 años que protestaba contra la prueba.

Esto ha provocado seis jornadas nocturnas de incidentes en Pudahuel sur, lugar donde ocurrió el atropello, en las cuales Carabineros ha utilizado medios disuasibos como gases lacrimógenos, que han provocado el reclamo de vecinos.

De esta forma, la mayor Macarena Cáceres de la 55 Comisaría de Pudahuel, aseguró esta mañana que a pesar de llevar seis noches de incidentes, "los ataques han ido disminuyendo".

Cambio de táctica

"Ayer tuvimos cerca de 30 antisociales, pero hemos cambiado la táctica operativa", indicó la carabinero, quien profundizó en esta medida.

El cambio consiste en "traer un poco a los antisociales hacia el cuartel y evitar que terceros se vean afectados por los disuasivos, nosotros trabajamos para la comunidad y en ese contexto lo menos que queremos es perjudicar a nuestros vecinos".

"Al no tener mayor convocatoria y al poder segregar a los violentistas de los vecinos, nos vamos dando cuenta que no hay continuidad, y hay que recalcar que carabindros tienen una labor preventiva, donde hemos podido lograr la detención, como ayer que se detuvieron a cuatro personas y dos no son de esta comuna, evidencia que no son vecinos de nuestro sector", dijo Cáceres.

