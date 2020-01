Los casos en que el Demre deberá decidir si repite o no la PSU

View this post on Instagram

🔴📢[Toma DEMRE] Exigimos: 1) El fin a la PSU y la creación de un sistema universal de acceso. 2) La renuncia de la ministra de educación Cubillos 3) El cese de la criminalización de las y los secundarios, retirando las 16 querellas contra los 34 estudiantes bajo la Ley de Seguridad del Estado. ¡Lo que empieza LXS secundarixs lo termina todo el pueblo! #nomaspsu #psu2020 #accesouniversal #renunciaCubillos