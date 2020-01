Más de 40 jóvenes presentan recurso para que los dejen rendir PSU de Historia

Esta jornada, y representados por el abogado Rodrigo Lazo, más de 40 jóvenes interpusieron un recurso de protección que busca que se les otorgue la posibilidad de rendir la prueba PSU de Historia.

"Lo que perseguimos con este recurso es que primero se dé una orden de no innovar para que se suspenda la tramitación del proceso en general hasta que no se decida el mismo, es decir, que no se haga ninguna diferencia entre los otros estudiantes o postulantes que dan algunas otras de las pruebas", dijo el abogado, según consigna Cooperativa.

Durante este miércoles se espera que representantes de la Cones se reúnan con rectores, mientras que también se encuentra citado el Comité Ejecutivo del Cruch.