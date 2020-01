Consejos de ''macho'': gurús estadounidenses realizarán seminario para enseñar a las mujeres a ser más femeninas

'The 22 convention' es un seminario de tres días para mujeres, dirigido sólo por hombres. Bajo el lema de 'Haz que las mujeres sean grandiosas de nuevo'' promete ayudar a las mujeres en aquellos aspectos, que se han sido modificados por el feminismo. Algo así como una especie de Lollapalooza explicativo; compuesto por 16 oradores; donde le enseñan a la mujeres por ejemplo; como perder kilos, como ser una 'buena' esposa y como dejar de actuar como hombres.

''La Convención 22 no les dirá a las mujeres lo que quieren escuchar, sino lo que necesitan escuchar''; así lo ha dicho múltiples veces, el creador de este evento. El estadounidense; Anthony 'dream' Johnson; quien realiza charlas como por ejemplo, la que se titula:''El futuro seguirá siendo masculino''

Esta es la primera Convención 22; ya que las versiones anteriores se llaman Convención 21 -la cual ya lleva 19 versiones- que es la misma temática, pero sólo para hombres; y dirigida por hombres, lo cual sí tiene más lógica.

En la página web del evento, básicamente explican el fin de esta convención; ''las mujeres de hoy, están siendo adoctrinadas en una ideología feminista tóxica, a un ritmo epidémico, y están siendo desviadas hacia vidas llenas de depresión, úteros estériles y soledad. El presidente Johnson cree que las mujeres se benefician de las voces positivas y masculinas en sus vidas y la cultura circundante. Esto es lo que hace que la Convención 22 sea tan diferente y tan efectiva.'' detalla la página web.

Si quieres asistir al evento, actualmente las entradas están rebajas a mitad de precio hasta el 26 de enero; posterior a esa fecha, las entradas costaran $2.000 dólares. Incluye acceso completo a los 3 días de discursos, a una cena con todos los oradores del evento, un pase de 1 año a 21 University; donde estarán todas las grabaciones de video, y beneficios adicionales. No está incluido el alojamiento, ni las otras comidas.

3-Day "Make Women Great Again" Convention For Females To Feature 16 Speakers, All Of Which Are Men https://t.co/KDcEV7QThe pic.twitter.com/XNPAYkKGEe

#MakeWomenGreatAgain is the first ever positive counter movement for women to #feminism

This is when my hat was first revealed to the world. pic.twitter.com/jxVCGBgLql

— Anthony Dream Johnson (@beachmuscles) January 10, 2020