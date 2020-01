Las Tesis cantaron "Un Violador en tu camino" frente a la Casa Blanca y marcharon en la "Women’s March"

Nieve y frío no fueron obstáculos para que miles de mujeres se reunieran en Washington D.C. Se trató de la cuarta “Marcha de las Mujeres” realizada en Estados Unidos. La instancia estuvo dedicada especialmente al presidente Donald Trump, que atraviesa el impeachment con el que podría ser destituido.

La multitudinaria movilización tuvo diversas invitadas del mundo del arte y la política. Pero sin duda una de las presencias que más llamó la atención fue la de las chilenas Las Tesis. Junto a ellas miles de mujeres realizaron la performance que comenzó como una protesta en Chile y rápidamente dio la vuelta al mundo. Y es que el mensaje que contiene letra se ha convertido en un himno contra el patriarcado.

Our sisters from Chile,@lastesisoficial, led us in the powerful and cathartic mantra, “El Violador En Tu Camino” outside the a White House. Naming the predator. Blaming the system. Salt the earth. Video by @vsancho #LasTesis #WomensMarch2020 pic.twitter.com/KneVFMu2Ka — Sarah Sophie Flicker (@sarahsophief) January 18, 2020

En español e inglés se realizó la intervención de Las Tesis. Todo frente a l Clasa Blanca. Los ensayos de ambas coreografías fueron liderados por el colectivo chileno creador de “Un Violador en tu camino”.