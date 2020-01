Reina Isabel anuncia que Meghan y Harry ya no usarán sus títulos nobles ni el dinero de la realeza

El pasado miércoles gran sorpresa generaron los miembros de la realeza británica, Meghan y Harry. Los, entonces, duques de Sussex anunciaron que se separarían de la nobleza para iniciar una vida normal. La noticia tomó por sorpresa al palacio de Buckingham.

Meghan y Harry fuera de la realeza

Hasta unos días no se conocía postura del reino y menos de la Reina Isabel ll. Posteriormente salió a aclara que apoyaban la idea de la pareja. La familia real apoya “crear una nueva vida como una joven familia”, aseguró en ese momento. A la vez, anunció que solicitó un “periodo de transición durante el cual los Sussex pasarán tiempo en Canadá y Reino Unido”.

Sin embargo esta tarde emitieron un comunicado desde Inglaterra. En él aseguran que Harry Meghan ya no usarán los títulos reales. Esto es que no serán tratados de “su alteza real”. Pero no sólo es un cambio de palabras. En lo económico también habrán consecuencias y es que la pareja dejará de recibir fondos públicos. Además de ello tendrán que devolver los 2.4 millones de libras esterlinas (cerca de 58 millones de pesos chilenos) por concepto de la renovación de la casa que realizaron en el castillo de Windsor.

Noticia en desarrollo