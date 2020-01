"Su canto los perseguirá por siempre": artistas y parlamentarios condenan la vandalización de tumba de Víctor Jara

Un amplio rechazo generó, especialmente en las redes sociales, la denuncia de rayados en la tumba de Víctor Jara en el Cementerio General.

Las imágenes se dieron a conocer este sábado, en donde se lee una frase en letras rojas que dice "no hay mano".

Una de las personas de los que compartió un registro fue el músico fundador del conjunto musical Inti-Illimani, Jorge Coulon.

"Vandalizada la tumba de Víctor Jara! Cómo les duele, cómo quisieran asesinarlo mil veces, su canto los perseguirá por siempre y Víctor seguirá viviendo en las voces de millones. El derecho de vivir en paz", afirmó.

También manifestó su rechazó el Ministerio de Cultura de Argentina. "Desde @CulturaNacionAR repudiamos el ataque que sufrió hoy la tumba del cantautor chileno Víctor Jara en Santiago de Chile. Jara es una de las voces fundamentales del cancionero latinoamericano, asesinado por la dictadura militar de su país. La memoria es un derecho ineludible", expresaron.

Artistas como Nano Stern y Anita Tijoux se sumaron a condenar el hecho, mientras que la comediante Natalia Valdebenito pidió escuchar canciones de Víctor Jara y compartirlas en Twitter.

También dieron a conocer su repudio parlamentarios como Marisela Santibáñez, Gabriel Boric y Marcelo Díaz.

Ojalá estas acciones de la derecha fascista nos ayuden a entender que los adversarios no están entre quienes queriendo lo mismo no pensamos exactamente igual en todo, sino en esta derecha que no solo no quiere que nada cambie sino que incluso están dispuestos a estos ataques.

— Gabriel Boric Font (@gabrielboric) January 18, 2020