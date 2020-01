Conferencia internacional sobre Libia acordó un alto al fuego y respeto al embargo de armas

Los bandos en conflicto y representantes de ocho países llegaron a un acuerdo de cese al fuego y a un embargo de armas en Libia, durante una conferencia organizada por el gobierno alemán y la ONU en Berlín.

La canciller germana, Angela Merkel, informó que se reunió con el presidente del Gobierno de Acuerdo Nacional de Libia, Fayed al Serraj, y el jefe del Ejército Nacional Libio, Jalifa Hafter, quienes no participaron de la reunión debido a que sus "diferencias son de tal magnitud, que no ha habido un encuentro entre ellos. Geográficamente han estado en Berlín, pero no en la misma habitación". A la cita acudieron los presidentes de Francia, Emmanuel Macron, de Rusia, Vladimir Putin, de Egipto, Abdelfatah al Sisi, y de Turquía Recep Tayyip Erdogan; más los primeros ministros de Italia y el Reino Unido, Giuseppe Conte y Boris Johnson, así como el secretario de Estado de Estados Unidos Mike Pompeo y representantes de la Unión Europea, la Unión Africana y la Liga Árabe.

"No hay posibilidad para una solución militar. Necesitamos una solución política", recalcó Merkel, agregando que "no me hago ilusiones; será un camino difícil".

El texto final apuesta por una tregua duradera en el tiempo, y la necesidad de que Libia realice un proceso político para dejar atrás su crisis. Además se pide que lo acordado sea aprobado por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y se le demanda que sancione a quienes intenten provocar una escalada del conflicto.

Según Merkel, " todos los participantes trabajaron juntos de manera constructiva" y recalcó que en la cita "acordamos un plan integral hacia el futuro".