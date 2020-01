Crítica de Regionalistas Verdes: "Lo más preocupante es que el Gobierno no entienda donde está parado"

El presidente de la Federación Regionalista Verde Social, diputado Jaime Mulet, señaló que "es exasperante ver al Presidente Sebastián Piñera que no provoque los cambios sustantivos y la gente siga esperando".

Durante la Asamblea Nacional del partido realizada en el ex Congreso Nacional, y en la que se presentaron a sus candidatos a las próximas elecciones municipales y constituyentes, Mulet afirmó que lo más preocupante en el país actualmente es, a su juicio, "es que pese a todo el gobierno no entienda donde está parado y que no provoque – ya que tiene la iniciativa exclusiva – cambios sustantivos".

Para el dirigente, "es exasperante ver a un presidente Piñera que no entiende la verdad dónde están situado los problemas o no quiere entender lo que sería más grave, y la gente sigue esperando. De manera que, creo que el gran problema hoy día está allí, en él, y es por eso que nosotros hemos dicho que si hay que renunciar, el Presidente debiera renunciar, y que incluso si se tiene que ir el Parlamento, debiéramos irnos para que se renueve todo".

Sobre el 6% de aprobación que le dio al Jefe de Estado la última encuesta CEP, Mulet señaló que se produjo porque "él no logra sintonizar y no tiene capacidad de conducción ya que en el fondo ha perdido el apoyo de la derecha".