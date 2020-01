Ministro Ignacio Briones: "Hacer cambios radicales, refundacionales, es mala idea"

Hoy en la mañana, en el programa Nuevo Pacto de CNN y CHV, el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, analizó los cambios que necesita la ciudadanía luego del estallido social del 18 de octubre.

Para esto, el ministro destacó que la forma para llegar a la igualdad social es la meritocracia: “Es el símil de la competencia, porque la competencia al final del día es lo que las personas, los talentos, las recompensas, los puestos, son ciegos, no son adscritos hacia una persona, etnia, sexo, es simplemente en base a los talentos, las capacidades de esa persona. Pero eso supone que hay competencia, pues en ausencia de competencia los cargos son asignados a dedo. El amiguismo, el nepotismo, es sinónimo en alguna parte de monopolio (…) Yo creo que Chile ha avanzado mucho en regulación de libre competencia. El proyecto anticolusión que se aprobó en el Gobierno de la ex Presidenta Bachelet es excelente, nos puso en un estándar mundial (…) Es fundamental que existan mecanismos de delación compensada, porque a veces la gente no entiende que quien se coludió tenga una pena menor, bueno, porque es fundamental poder allegar la información para detectar los carteles. Si no está esa información, los carteles que operan entre cuatro paredes".

Por otra parte, Ignacio Briones entregó un espaldarazo al proyecto de reforma de pensiones del Presidente Sebastián Piñera: “Tenemos un problema de pensiones que exige solidaridad, que exige que haya redistribución, y creo que el proyecto que nosotros hemos planteado equilibra bien esos dos elementos, al mismo tiempo que introduce más competencia en la industria de las AFP”, reflexionó.