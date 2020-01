Marcela Aranda discrepa con Pía Adriasola: "El sexo fue creado por Dios para sentir placer, no sólo para la procreación"

Esta mañana a las 11:00 se reunió la comisión de Educación de la Cámara de Diputados. El objetivo de la sesión era escuchar y revisar posiciones sobre el proyecto de educación sexual en los establecimientos educacionales. Dentro de las invitadas de hoy se encontraban la encargada de capacitaciones de la APROFA, Rocío Garcés, y la polémica directora del observatorio legislativo cristiano, Marcela Aranda.

El proyecto plantea que la educación sexual sea integral desde la primera infancia. Esto estaría pensado para una entrega universal, independiente si el colegio es estatal o no.

Respecto al mismo la protagonista del criticado “Bus de la Libertad”, asegura que “parece un proyecto de generar una dictadura ideológica y estalizar la educación sexual”.

“No queremos que el Estado entre en nuestras casas. No queremos que esta agenda toque a nuestros hijos.El estado para mí es débil, es malo, no tiene amor, no consuela”, comentó.

Sexualidad para Marcela Aranda

El programa también se orienta en responder preguntas de la adolescencia sobre sexualidad. Una de las mayores históricamente ha sido el tema de la masturbación y cómo naturalizarlo como un proceso natural. Para Marcela Aranda no está bien “decirles que está bien masturbarse. Hay personas que no creemos que está bien y no queremos que los colegios lo enseñen como conductas que son adecuadas”.

A pesar de ello, y a diferencia de Pía Adriasola, que aseguró en la misma comisión que “el mejor sexo es el que no se hace”, la directora de la organización conservadora aseguró que “el sexo fue creado por Dios para sentir placer, no sólo para la procreación, pero no es placer por placer”.

Pero no fue el único tema en que se adentró. Respecto a la heteronorma que se ha criticado, Aranda argumenta naturalidad. “¿No será que la mujer que va a ser madre juega con muñecas porque entrena algo que es natural? Tu puedes creer que es un constructo social pero nosotros no lo creemos”.