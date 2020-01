Guevara contradice a Bassaletti y le pasa la pelota a Carabineros: "No he ordenado ningún copamiento"

Este martes, por segundo día se reunió la Comisión Investigadora de la Acusación Constitucional contra el intendente Felipe Guevara. Los temas a tratar tienen que ver exclusivamente con los hechos ocurridos el 20 y el 27 de diciembre.

Esto por el atropello del joven Óscar Pérez por parte de dos “zorrillos” de Carabineros el día 20; y la muerte Mauricio Fredes, junto a la quema del Cine Arte Alameda el día 27. Respecto al daño y pérdida humana de ambos días, Guevara aseguró que “son dos hechos condenables y que están siendo condenados por la justicia. Como intendencia hemos ofrecido toda la colaboración pero no podemos juzgar antes de que las instituciones lo hagan”.

Culpa de Carabineros

El mayor cuestionamiento que se le presentó al intendente dentro de la comisión fue la estrategia. Y es que el copamiento preventivo fue la tónica en ambos días y lo ha sido en otras ocasiones.

Respecto a las responsabilidades sobre la estrategia, ayer el jefe de zona metropolitano, Enrique Bassaletti, fue claro. “Nosotros, los Carabineros, no somos independientes, dependemos de la autoridad ejecutiva en cada uno de sus niveles”, aseguró el uniformada.

Además el general apuntó directamente a Felipe Guevara diciendo que “los generales y jefes de zona se comunican con sus intendentes para poder materializar los aspectos que están dentro de sus necesidades”.

Contradicciones entre Guevara y Bassatelli

Sin embargo esta mañana, cuando fue el turno de hablar de Guevara, la posición fue totalmente contraria. Para él “el problema lo plantea la autoridad política”, y posteriormente le ordenan a Carabineros hacerse cargo de “cómo me lleva esta situación actual al orden público”.

“En qué resolución, Ley, dice el intendente planea la estrategia de Carabineros. Me están adjudicando a mí algo que todos debieran saber que no existe. No existe esa facultad del intendente o del gobernador”, aseguró frente a la comisión.

El intendente continuó argumentando que Carabineros debe hacerse cargo de lo que están “preparados para hacer” ya que “para eso financiamos una carrera policial, para eso hay una formación que ha ido incorporando elementos novedosos como Derechos Humanos y por eso so ellos los encargados de impulsar la estrategia. No he ordenado ningún copamiento preventivo”.