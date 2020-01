Presidente de Paraguay desata especulaciones tras abandonar acto con síntomas de dengue

Con un reposo de entre 48 y 72 horas permanece el presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, tras presentar un cuadro de fiebre y mareos durante una actividad en el departamento de Alto Paraná. El mandatario fue trasladado de inmediato a Asunción, para ser sometido a chequeos.

El ministro de salud, Julio Mazzoleni, informó que Abdo no perdió el conocimiento y los síntomas mostrados, como una fiebre de 38, 8 grados y malestar general, sugerían un cuadro infeccioso.

Mazzoleni no descartó que el gobernante pudiera sufrir de dengue, enfermedad que se contagia por la picadura de un mosquito. Sin embargo, dijo que "es muy sano, no posee ninguna enfermedad conocida y no consume medicamentos. No está en los grupos vulnerables".

"Ahora se encuentra reposando en (la residencia presidencial) Mburuvicha Róga. Hemos realizado pruebas laboratoriales y estaremos actuando de acuerdo al resultado”, dijo el personero en conferencia de prensa.